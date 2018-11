JCDecaux : La Fédération Internationale de l’Automobile et JCDecaux renouvellent pour la troisième année consécutive la campagne mondiale #3500LIVES dédiée à la sécurité routière

Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, ont renouvelé pour la troisième année consécutive leur partenariat dédié à la sécurité routière : #3500LIVES. Lancée en 2017, cette campagne mondiale vise à lutter contre les accidents de la route, responsables de 3 500 décès par jour dans le monde.

Un enjeu de santé publique

Tous les jours, 3 500 personnes meurent dans le monde dans des accidents de la route soit plus de 1,3 million tous les ans - un chiffre encore en augmentation. Entre 20 et 50 millions de personnes sont blessées chaque année sur les routes. Une situation particulièrement alarmante chez les 15-29 ans pour qui les accidents de la route constituent la première cause de décès. Véritable sujet de santé publique, la sécurité routière constitue un enjeu et une priorité pour tous les États du monde et leurs citoyens.

Une campagne positive, universelle et impactante

À travers son approche concrète et positive, la campagne #3500LIVES vise depuis 2017 à sensibiliser et à encourager piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes à adopter des règles simples, facilement applicables et à l'efficacité prouvée.

La campagne présente douze « règles d'or »1 incarnées par 15 ambassadeurs de renom :

sportifs comme Yohan Blake, Haile Gebreselassie, Antoine Griezmann, Vanessa Low, Rafael Nadal et Wayde van Niekerk,

pilotes comme Fernando Alonso, Marc Márquez, Felipe Massa, et Nico Rosberg,

artistes comme Patrick Dempsey, Michael Fassbender, Pharrell Williams et Michelle Yeoh,

personnalités politiques comme Anne Hidalgo.

Tous se sont engagés pour défendre cette cause personnellement, et bénévolement.

Ces messages sont également portés par des institutions mondiales comme le Comité International Olympique (CIO).

Cette campagne souligne à travers sa signature « Sign up, stay safe, save lives»2, le rôle que chacun peut jouer pour rendre la route plus sûre pour tous ses usagers.

La FIA et JCDecaux : un partenariat stratégique autour d'une vision partagée

Le partenariat entre la Fédération Internationale de l'Automobile, qui représente 246 organisations membres dans 145 pays, et JCDecaux, qui offre ses espaces dans le monde entier afin de lui assurer une visibilité maximale, fait de cette campagne un dispositif de prévention d'une ampleur inédite.

En 2017, la campagne a été traduite dans plus de 30 langues et visible dans près de 900 villes de 77 pays où JCDecaux opère. Présente sur plus de 50 000 faces publicitaires, elle a été vue plus de 2,7 milliards de fois.

En 2018, le partenariat a été reconduit et amplifié puisque la campagne a été affichée dans plus de 1 100 villes de 79 pays et traduite en 32 langues. La visibilité de la campagne a notamment été renforcée en Chine à l'aéroport international de Canton-Baiyun ainsi que dans le métro de Suzhou et sur les bus de Shenzhen. L'essor des écrans digitaux de JCDecaux dans le monde a également permis de relayer la campagne plus largement en format numérique. Enfin, la campagne #3500LIVES a été diffusée lors des grands événements de l'année 2018 comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, les courses de Formule 1 ou encore la Conférence Mobilité de la FIA organisée à Montevideo en Uruguay. A Paris, à l'occasion du Mondial de l'Auto, 2 mobiliers de 2m2 affichant la campagne ont été installés devant les entrées du Parc des expositions de la Porte de Versailles, du 1er au 14 octobre 2018. Au total, la campagne #3500LIVES a été vue plus de 3 milliards de fois en 2018.

Avec le renouvellement de ce partenariat en 2019, JCDecaux et la FIA vont continuer, pour la troisième année consécutive, à offrir une visibilité exceptionnelle aux messages de sécurité routière dans le monde entier. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de JCDecaux en matière de responsabilité sociétale, qui vise, notamment, à encourager une communication responsable des marques et institutions afin d'améliorer le quotidien des citoyens.

Jean Todt, Président de la Fédération Internationale de l'Automobile et Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir renouveler notre partenariat avec JCDecaux autour de la campagne #3500LIVES pour l'année 2019 et de continuer ainsi à promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité routière à l'échelle mondiale, grâce à la mobilisation exemplaire de nos 15 ambassadeurs. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux d'offrir, à nouveau, en 2019 notre soutien à la FIA et à l'initiative portée par Jean Todt en faveur de la sécurité routière. La communication extérieure est au cœur de toutes les mobilités et le media JCDecaux touche plus de 410 millions de personnes dans le monde chaque jour. Grâce à la puissance de nos implantations et à l'engagement de nos équipes, nous contribuons à donner une visibilité inédite aux messages de prévention routière à travers le monde et espérons changer positivement les comportements. Acteur des mobilités urbaines, JCDecaux se mobilise avec enthousiasme pour l'émergence de villes toujours plus sûres et solidaires en France et dans le monde. Ce partenariat avec la FIA s'inscrit totalement dans cette démarche. »

1 Respectez les limitations de vitesse, ne prenez pas la route si vous avez bu, utilisez un siège adapté pour vos enfants, restez vigilant sur la route, attachez votre ceinture, n'envoyez pas de sms en conduisant, faites une pause en cas de fatigue, portez un casque, vérifiez vos pneus, soyez visible sur la route, faites contrôler votre vue, ralentissez pour les enfants

2 « Engagez-vous, restez prudent, sauvez des vies »