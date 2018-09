JCDecaux : MCDecaux remporte à Tokyo le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation pour 20 ans

MCDecaux remporte à Tokyo le contrat d'abribus publicitaires

d'Odakyu Bus Corporation pour 20 ans

Paris, le 4 septembre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd'hui que sa filiale japonaise MCDecaux (détenue à 85 % par JCDecaux et à 15 % par Mitsubishi Corporation) vient de remporter, à Tokyo, le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation, pour une durée de 20 ans.

Ce contrat, qui porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance d'abribus publicitaires situés à Tokyo (13,5 millions d'habitants), permettra notamment à MCDecaux de renforcer son réseau publicitaire dans les arrondissements centraux de Tokyo tels que Shinjuku et Shibuya. Ces mobiliers au design élégant embelliront le paysage urbain et amélioreront les services aux citoyens, usagers des transports ainsi qu'aux touristes, particulièrement lors de la Coupe du Monde de Rugby en 2019 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020.

MCDecaux est désormais sous contrat exclusif avec la totalité des 12 principaux opérateurs de bus privés et publics de Tokyo. Avec 410 abribus publicitaires gérés à ce jour dans la capitale et un objectif de 1 000, MCDecaux confirme ainsi sa position de numéro un du mobilier publicitaire au Japon, 3ème marché publicitaire au monde. Les annonceurs bénéficieront d'une présence sans équivalent avec, à terme, plus de 2 000 faces publicitaires 2m² à Tokyo, en complément des presque 4 300 faces déjà déployées dans 41 villes du Japon, dont les 20 plus grandes du pays.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Codirecteur Général de JCDecaux, a déclaré : « Après avoir récemment remporté les contrats des abribus du Gouvernement de la Métropole de Tokyo, de Fuji Express et de Tokyu Bus Corporation, nous sommes très heureux qu'Odakyu Bus Corporation ait choisi MCDecaux pour gérer ses abribus publicitaires. Ce dernier contrat d'abribus de premier plan à Tokyo vient renforcer notre offre de services aux Tokyoïtes et développer la puissance du réseau national de MCDecaux, répondant ainsi aux stratégies de communication des annonceurs et de leurs agences grâce à des emplacements premium et une couverture publicitaire élargie. Nous nous réjouissons de constater que les plus grandes villes japonaises et compagnies de transport font désormais confiance à JCDecaux, pour le plus grand bénéfice des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0)1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0)1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

