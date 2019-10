JCDecaux : MCDecaux remporte le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire digital de Nagoya (Japon) pour 20 ans

MCDecaux remporte le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire digital de Nagoya (Japon) pour 20 ans

Paris, le 3 octobre 2019 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale japonaise MCDecaux (JCDecaux : 85% ; Mitsubishi Corporation : 15 %) a signé, à la suite d’un appel d’offres public, un contrat pour devenir l’opérateur exclusif du mobilier urbain pour l’information (MUPI) publicitaire digitale du centre-ville de Nagoya (quatrième plus grande ville du Japon après Tokyo, Yokohama et Osaka, avec 2,3 millions d’habitants).

Dans le cadre de ce contrat de 20 ans, MCDecaux assurera la conception, l’installation, l’entretien et la maintenance d’un minimum de 150 MUPI au cœur de Nagoya et aura la gestion publicitaire exclusive d’une face par MUPI, qu’elle soit fixe, déroulante ou digitale 85’’(ou similaire).

Destinés à renforcer l’attractivité culturelle et touristique de la ville de Nagoya, ils offriront de nombreux services innovants : plans et informations touristiques, Wi-Fi gratuit, écrans tactiles digitaux multi-services (informations touristiques, calculs d’itinéraires, etc.), chargeurs USB, noms de rue, EMA (Emergency Message Alert) en cas d’urgence (tsunamis, tremblements de terre, etc.).

Outre la Coupe du Monde de Rugby actuellement en cours, le Japon s’apprête à accueillir de grands évènements internationaux tels les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2020 et l’Exposition Universelle en 2025. Dans ce contexte, les MUPI contribueront à l’émergence de villes toujours plus ouvertes, accessibles et intelligentes.

Ce nouveau contrat permettra à MCDecaux de déployer un réseau publicitaire digital premium de dispositifs 85’’ (ou similaire) à Nagoya, d’améliorer la densité et la force de son actuel réseau publicitaire d’abribus B-Stop® (qui s’étend encore sur au moins 15 ans) et de consolider davantage sa présence exclusive sur le domaine public.

Après avoir récemment remporté les contrats de MUPI et introduit la publicité digitale 85’’ à Yokohama et Kawasaki, MCDecaux continue de renforcer sa position de numéro un du mobilier urbain publicitaire au Japon, 3ème marché publicitaire au monde, offrant ainsi une présence sans équivalent et désormais digitale aux annonceurs, avec plus de 8 000 faces publicitaires 2m² déployées dans 41 villes, dont les 20 plus grandes du pays, ainsi que dans 150 centres commerciaux et 2 aéroports.

En ligne avec la stratégie de développement durable du Groupe, MCDecaux a notamment articulé son offre autour d’axes environnementaux forts, en optimisant les performances énergétiques de ses mobiliers et en garantissant une exploitation responsable tout au long du contrat. MCDecaux utilise, par exemple, les dernières technologies en matière d’économie d’énergie, couvrant jusqu’à 65 % de ses consommations électriques par de l’électricité d’origine renouvelable en 2018, 75 % en 2019, et recycle toutes ses affiches.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous avons toujours été très fiers d’être l’opérateur exclusif de tous les abribus B-Stop® de Nagoya, et nous le sommes d’autant plus d’avoir été choisis par la ville comme partenaire exclusif pour ses MUPI digitaux, après avoir récemment remporté les MUPI de Yokohama et Kawasaki. Financés par la publicité sans coût pour les villes ni les contribuables, conformément à notre modèle économique, l’ensemble des parties prenantes bénéficient de services très innovants et de grande qualité, tels que le Wi-Fi gratuit, les écrans tactiles digitaux multi-services et les messages d’alerte. Les annonceurs bénéficieront, quant à eux, de toujours plus d’impact grâce au réseau national de MCDecaux ainsi renforcé. Avec des sites premium et une couverture publicitaire plus large, nous répondrons parfaitement aux stratégies de communication des marques et aux attentes des villes. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2018 : 3 619m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2019 : 1 842,3m€

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP

N°1 mondial du mobilier urbain ( 528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways ( 362 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format ( 137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe ( 645 540 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique ( 239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine ( 72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique ( 24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient ( 16 450 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

13 030 collaborateurs

