JCDecaux : Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2019

Paris, le 25 juillet 2019 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2019.

Le rapport financier semestriel peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société à l'adresse www.jcdecaux.com, dans la rubrique « Investisseurs / Information réglementée / Rapports financiers ».

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2018 : 3 619m€, Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2019 : 1 842,3m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain ( 528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways ( 366 000 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format ( 137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe ( 648 570 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique ( 239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine ( 72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique ( 24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient ( 16 450 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

13 030 collaborateurs

