JCDecaux : Projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie - Derniers développements

Projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie

Derniers développements

Paris, le 23 août 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, informe que l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a annoncé sa décision d'autoriser le projet d'acquisition d'APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor) par JCDecaux.

Le communiqué diffusé par l'ACCC est disponible sur le site internet de cette dernière.

La transaction proposée reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor, ainsi qu'à l'autorisation réglementaire de l'Australian Foreign Investment Review Board, du New Zealand Overseas Investment Office, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles. Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018.

Par ailleurs, APN Outdoor a aujourd'hui annoncé ses résultats financiers pour le 1er semestre 2018, avec une croissance de +4% de son chiffre d'affaires à 168,4 millions de dollars australiens et de +7% de son EBITDA à 39,7 millions de dollars australiens. Ces résultats font suite à l'annonce récente d'un nouveau contrat d'envergure de cinq ans et demi conclu par APN Outdoor, à savoir l'extension du contrat existant avec l'aéroport de Sydney, qui porte sur les dispositifs publicitaires dans l'ensemble des terminaux nationaux et internationaux ainsi que sur les grands formats extérieurs installés sur les voies d'accès à l'aéroport et ses alentours.

Ce projet d'acquisition représente une étape majeure dans l'histoire de JCDecaux en Australie, 7ème marché publicitaire mondial. APN Outdoor est très complémentaire avec les actifs de mobilier urbain de JCDecaux en Australie et cette acquisition renforcera la position de JCDecaux sur un marché attractif de la communication extérieure en pleine croissance, où la communication extérieure digitale représente près de 50% des investissements publicitaires du secteur.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€* , Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

