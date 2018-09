JCDecaux : Projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie - Derniers développements

Projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie

Derniers développements

Paris, le 10 septembre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, informe que la "Federal Court of Australia" (la Cour) a rendu une décision approuvant la diffusion de la note d'information à l'attention des actionnaires relative à l'acquisition par JCDecaux de la société APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor) par le biais d'un "scheme of arrangement".

La Cour a également autorisé qu'une assemblée des actionnaires d'APN Outdoor se réunisse afin d'examiner et de se prononcer sur le "scheme of arrangement".

La mise en oeuvre du "scheme of arrangement" reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor, et à la réalisation ou à l'abandon (selon le cas) d'un certain nombre de conditions suspensives y compris l'approbation des autorités chargées du contrôle des investissements étrangers en Australie ("Foreign Investment Review Board") et en Nouvelle-Zélande ("New Zealand Overseas Investment Office") ainsi que d'autres conditions usuelles dans ce type de transaction.

Les actionnaires d'APN Outdoor se prononceront sur ce "scheme of arrangement" lors de l'assemblée des actionnaires qui se tiendra à 10h (heure de Sydney) le lundi 15 octobre 2018 chez PricewaterhouseCoopers, One International Towers, Watermans Quay, Barangaroo, Sydney NSW, Australie.

Des informations relatives à la transaction, y compris la convocation à l'assemblée générale devant statuer sur le "scheme of arrangement" et le rapport de l'expert indépendant qui est requis, seront incluses dans la note d'information qui sera adressée aux actionnaires d'APN Outdoor d'ici le 13 septembre 2018.

Les étapes principales et le calendrier prévisionnel de l'approbation et de la mise en oeuvre du "scheme of arrangement" sont décrits dans le tableau ci-dessous. Toutes les dates qui y figurent sont indicatives et sous réserve de la réalisation, ou de l'abandon (selon le cas), des conditions suspensives prévues dans le "scheme of arrangement", y compris celles stipulées dans le "scheme implementation deed" signé entre JCDecaux et APN Outdoor le 26 juin 2018. Tout changement éventuel du calendrier fera l'objet d'une annonce.

JCDecaux informe également que les autorités boursières australiennes ("Australian Securities and Investment Commission") ont enregistré la note d'information correspondante à un "scheme of arrangement".

Diffusion de la note d'information aux actionnaires d'APN Outdoor

13 septembre 2018

Assemblée des actionnaires d'APN Outdoor devant se prononcer sur la note d'information

15 octobre 2018

Seconde audience de la Cour

18 octobre 2018

Date d'effet de la décision prise par la Cour lors de sa seconde audience

18 octobre 2018

Date d'enregistrement de la décision de distribution d'un dividende spécial (si approuvé)

22 octobre 2018

Date d'enregistrement du "scheme of arrangement"

25 octobre 2018

Date de paiement du dividende spécial (si approuvé)

29 octobre 2018

Réalisation de la transaction

31 octobre 2018

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€* , Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

JCDecaux

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0)1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0)1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

Domestique Consulting : Lauren Thompson

+61 2-9119-3078 - lauren@domestiqueconsulting.com.au

