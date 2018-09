JCDecaux : Projet d’acquisition d’APN Outdoor par JCDecaux en Australie Derniers développements

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, informe que la 'Federal Court of Australia' (la Cour) a rendu une décision approuvant la diffusion de la note d'information à l'attention des actionnaires relative à l'acquisition par JCDecaux de la société APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor) par le biais d'un 'scheme of arrangement'.

La Cour a également autorisé qu'une assemblée des actionnaires d'APN Outdoor se réunisse afin d'examiner et de se prononcer sur le 'scheme of arrangement'.

La mise en œuvre du 'scheme of arrangement' reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor, et à la réalisation ou à l'abandon (selon le cas) d'un certain nombre de conditions suspensives y compris l'approbation des autorités chargées du contrôle des investissements étrangers en Australie ('Foreign Investment Review Board') et en Nouvelle-Zélande ('New Zealand Overseas Investment Office') ainsi que d'autres conditions usuelles dans ce type de transaction.

Les actionnaires d'APN Outdoor se prononceront sur ce 'scheme of arrangement' lors de l'assemblée des actionnaires qui se tiendra à 10h (heure de Sydney) le lundi 15 octobre 2018 chez PricewaterhouseCoopers, One International Towers, Watermans Quay, Barangaroo, Sydney NSW, Australie.

Des informations relatives à la transaction, y compris la convocation à l'assemblée générale devant statuer sur le 'scheme of arrangement' et le rapport de l'expert indépendant qui est requis, seront incluses dans la note d'information qui sera adressée aux actionnaires d'APN Outdoor d'ici le 13 septembre 2018.

Les étapes principales et le calendrier prévisionnel de l'approbation et de la mise en œuvre du 'scheme of arrangement' sont décrits dans le tableau ci-dessous. Toutes les dates qui y figurent sont indicatives et sous réserve de la réalisation, ou de l'abandon (selon le cas), des conditions suspensives prévues dans le 'scheme of arrangement', y compris celles stipulées dans le 'scheme implementation deed' signé entre JCDecaux et APN Outdoor le 26 juin 2018. Tout changement éventuel du calendrier fera l'objet d'une annonce.

JCDecaux informe également que les autorités boursières australiennes ('Australian Securities and Investment Commission') ont enregistré la note d'information correspondante à un 'scheme of arrangement'.

- Diffusion de la note d'information aux actionnaires d'APN Outdoor : 13 septembre 2018

- Assemblée des actionnaires d'APN Outdoor devant se prononcer sur la note d'information : 15 octobre 2018

- Seconde audience de la Cour : 18 octobre 2018

- Date d'effet de la décision prise par la Cour lors de sa seconde audience : 18 octobre 2018

- Date d'enregistrement de la décision de distribution d'un dividende spécial (si approuvé) : 22 octobre 2018

- Date d'enregistrement du 'scheme of arrangement': 25 octobre 2018

- Date de paiement du dividende spécial (si approuvé) : 29 octobre 2018

- Réalisation de la transaction : 31 octobre 2018