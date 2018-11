JCDecaux : Rapport financier - Information trimestrielle du 3ème trimestre 2018

Information trimestrielle du 3ème trimestre 2018

Paris, le 8 novembre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a publié ce jour son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2018.

FAITS MARQUANTS DU 3ème TRIMESTRE 2018

Principaux contrats remportés

• France

En août, JCDecaux a annoncé avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain publicitaire de la ville de Perpignan (117 000 habitants), pour une durée de 10 ans.

• Royaume-Uni

En septembre, JCDecaux a annoncé la signature avec Network Rail d'un contrat de cinq ans dans le cadre duquel le numéro un mondial de la communication extérieure fournira aux gares de Network Rail un environnement optimisé 100 % digital.

En septembre, JCDecaux a annoncé avoir confié à l'agence de renommée mondiale Zaha Hadid Design la création, à Londres, d'une structure publicitaire emblématique intégrant à la fois art urbain, design contemporain et média digital. « Le Kensington » offre aux marques un espace de communication unique combinant les technologies de dernières générations en matière d'écran digital avec le design spectaculaire d'un double ruban incurvé en acier inoxydable.

• Asie-Pacifique

En septembre, JCDecaux a annoncé que sa filiale japonaise MCDecaux (détenue à 85 % par JCDecaux et à 15 % par Mitsubishi Corporation) avait remporté, à Tokyo, le contrat d'abribus publicitaires d'Odakyu Bus Corporation, pour une durée de 20 ans.

En septembre, JCDecaux a annoncé que sa filiale détenue à 100 % JCDecaux Advertising (Shanghai) Co., Ltd. avait remporté, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 10 ans avec Tianjin Metro Resource Investment Co., Ltd., filiale de Tianjin Rail Transit Group. Les deux parties vont créer une joint-venture (détenue à 60 % par JCDecaux et à 40 % par le métro) pour la gestion et l'exploitation publicitaire des lignes 5 et 6 du métro de Tianjin.

• Reste du Monde

En juillet, JCDecaux a annoncé la signature par JCDecaux Côte d'Ivoire, sa filiale détenue conjointement avec le Groupe Bolloré, d'un contrat de 20 ans avec la SOTRA, Société des

Transports Abidjanais, portant sur la mise en œuvre d'un programme de mobilier urbain publicitaire

(abribus et poteaux d'arrêt), ainsi que sur l'exploitation publicitaire des différents réseaux de transport de la SOTRA (bus, gares, terminaux de bus et de bateau-bus) dans le district d'Abidjan (près de 5 millions d'habitants).

En juillet, JCDecaux a annoncé la signature par JCDecaux Côte d'Ivoire, sa filiale détenue conjointement avec le Groupe Bolloré, d'un contrat de 20 ans pour un programme de mobilier urbain publicitaire à Cocody (env. 800 000 habitants).

Acquisitions, cessions et prise de participations

• Asie-Pacifique

En août et septembre, JCDecaux a effectué plusieurs communications concernant l'acquisition d'APN Outdoor, dont la décision de l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) d'autoriser le projet d'acquisition d'APN Outdoor, la décision de la Federal Court of Australia approuvant la diffusion de la note d'information à l'attention des actionnaires et la décision de

l'autorité chargée du contrôle des investissements étrangers en Australie (Australian Foreign Investment Review Board) indiquant que le Commonwealth d'Australie n'avait aucune objection à l'acquisition d'APN Outdoor.

• Reste du Monde

En juillet, JCDecaux a annoncé avoir acquis 100% de Corameq, société holding d'Eumex, à la suite de l'acquisition des parts des deux fondateurs et actionnaires minoritaires : Antonio Torres et Carlos de Meer.

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2018 ET PERSPECTIVES

A la suite de l'application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées pour prendre en compte l'impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en pages 3 et 4 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les données comparatives 2017 sont retraitées de l'application rétrospective d'IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », applicable au 1er janvier 2018. L'application d'IFRS 15 conduit à un changement de présentation des facturations de taxes publicitaires. L'impact sur les chiffres du troisième trimestre 2017 et des 9 premiers mois de 2017 publiés précédemment sont respectivement de +5,1 millions d'euros et de +15,1 millions d'euros sur le chiffre d'affaires ajusté.

Le chiffre d'affaires ajusté du Groupe pour le troisième trimestre 2018 est en hausse de +6,2 % à 867,7 millions d'euros, comparé à 817,1 millions d'euros au troisième trimestre 2017.

En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'impact positif lié aux variations de périmètre, le chiffre d'affaires organique ajusté est en augmentation de +7,3 %.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +8,0 % au troisième trimestre 2018.

Chiffre d'affaires ajusté du 3ème trimestre 2018 (m€) 2017 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 365,0 362,5 +0,7% +2,3% Transport 384,9 335,3 +14,8% +15,5% Affichage 117,8 119,3 -1,3% -0,5% Total 867,7 817,1 +6,2% +7,3%

(a) A périmètre et taux de change constants

Chiffre d'affaires ajusté des 9 premiers mois 2018 (m€) 2017 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 1 107,7 1 114,1 -0,6% +2,7% Transport 1 044,3 987,0 +5,8% +9,9% Affichage 359,0 367,4 -2,3% -0,8% Total 2 511,0 2 468,5 +1,7% +5,1%

(a) A périmètre et taux de change constants

Merci de noter que les commentaires ci-après, relatifs aux zones géographiques, concernent l'évolution du chiffre d'affaires organique.

MOBILIER URBAIN

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre est en croissance de +0,7 % à 365,0 millions d'euros (+2,3 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est en légère hausse, impactée négativement par l'annulation du contrat provisoire des MUI de Paris en France.

L'Asie-Pacifique est en forte hausse avec une croissance à deux chiffres grâce à, principalement, nos nouveaux contrats en Australie. L'Amérique du Nord est en croissance. Le Reste du Monde est en baisse.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté du troisième trimestre, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain croît de +3,6 % par rapport au troisième trimestre 2017.

TRANSPORT

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre est en hausse de +14,8 % à 384,9 millions d'euros (+15,5 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord sont en forte hausse à deux chiffres. Le Reste du Monde est en baisse.

AFFICHAGE

Le chiffre d'affaires ajusté du troisième trimestre décroît de -1,3 % à 117,8 millions d'euros (-0,5 % en organique). L'Europe (incluant la France et le Royaume-Uni) est en baisse, impactée par la réduction en cours de notre patrimoine de grands formats traditionnels au Royaume-Uni tandis que notre activité de grands formats digitaux au Royaume-Uni reste solide et que notre performance en

France est bonne. Le Reste du Monde et l'Amérique du Nord sont en hausse.

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, Jean-Charles

Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Notre forte croissance de chiffre d'affaires organique pour le troisième trimestre de +7,3 % est notre deuxième meilleure performance de chiffre d'affaires trimestriel depuis 2011 et reflète, à la fois, la forte performance publicitaire de notre activité Transport en Chine, et la digitalisation en cours de nos actifs de communication extérieure premium dans tous les segments. La croissance de chiffre d'affaires organique en Mobilier Urbain de +2,3 % est principalement due à une augmentation de +37,5 % du chiffre d'affaires digital, tandis que le chiffre d'affaires traditionnel continue de souffrir de l'annulation inattendue du contrat provisoire des MUI de Paris en France. La croissance de chiffre d'affaires organique du Transport à +15,5 %, provient à la fois d'une hausse à deux chiffres du chiffre d'affaires en Chine associée à de bonnes performances commerciales tant en Europe qu'en Amérique du Nord, et d'une croissance digitale de +48,6 %. La légère baisse de notre chiffre d'affaires organique de -0,5 % en Affichage s'explique principalement par la réduction en cours de notre patrimoine de grands formats traditionnels au Royaume-Uni, tandis que le chiffre d'affaires digital du Groupe a augmenté de +29,6 % et que notre performance en France était bonne.

La finalisation de l'acquisition d'APN Outdoor le 31 octobre 2018 ouvre la voie, pour JCDecaux, à une croissance de sa part de marché en communication extérieure qui atteindra près de 40 % en Australie, 7ème marché publicitaire mondial avec une exposition significative à la communication extérieure digitale (environ 50 % du chiffre d'affaires de la communication extérieure).

En ce qui concerne le quatrième trimestre 2018, et en gardant à l'esprit le fort quatrième trimestre 2017 ainsi qu'une tendance au ralentissement des activités métros en Chine au quatrième trimestre 2018, nous nous attendons à une croissance de notre chiffre d'affaires organique ajusté autour de +4 %, soit une performance organique annuelle autour de +4,5 %.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté, la communication extérieure renforce son attractivité. Avec notre exposition grandissante aux pays à plus forte croissance, le déploiement de notre portefeuille digital allié à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, notre faculté à remporter de nouveaux contrats et la qualité de nos équipes dans le monde, nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour continuer à surperformer le marché publicitaire mondial et renforcer notre position de numéro un du marché de la communication extérieure grâce à des gains profitables de parts de marchés. La solidité de notre bilan est un avantage clé qui nous permettra de continuer à saisir les opportunités de croissance qui se présenteront et à investir significativement en digital. »

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe, les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint vont continuer d'être intégrées proportionnellement dans le reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s'appuient les dirigeants pour suivre l'activité, allouer les ressources et mesurer la performance.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l'information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s'appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L'information financière et les commentaires

sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques antérieures à 2014, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

Au troisième trimestre 2018, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de -108,0 millions d'euros (-99,9 millions d'euros au troisième trimestre 2017), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 759,7 millions d'euros (717,2 millions d'euros au troisième trimestre 2017).

Pour les 9 premiers mois de l'année 2018, l'impact de la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté est de -303,5 millions d'euros (-300,5 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2017), ramenant le chiffre d'affaires IFRS à 2 207,5 millions d'euros (2 168,0 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'année 2017).

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 T3 9M

CA ajusté 2017 (a) 762,6 888,8 817,1 2 468,5

CA IFRS 2018 Impacts IFRS 11 CA ajusté 2018 Impacts de change CA ajusté 2018 aux taux de change 2017 Variation de périmètre CA organique ajusté 2018 (b) (c) (d) = (b) + (c) (e) (f) = (d) + (e) (g) (h) = (f) + (g) 658,0 84,5 742,5 42,1 784,6 (0,3) 784,3 789,8 111,0 900,8 32,2 933,0 (0,5) 932,5 759,7 108,0 867,7 10,6 878,3 (1,5) 876,8 2 207,5 303,5

2 511,0 84,9

2 595,9 (2,3)

2 593,6

Croissance organique (i) = (h) / (a) +2,8% +4,9% +7,3% +5,1%

m€ Impact des taux de change au 30 septembre 2018

USD HKD BRL RMB GBP Autres 14,2 11,8 11,3 9,0 3,3 35,3

Total 84,9

Taux de change moyen 9M 2018 9M 2017

USD HKD BRL RMB GBP 0,8374 0,1068 0,2327 0,1286 1,1312 0,8976 0,1152 0,2829 0,1320 1,1452

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent