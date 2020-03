JCDecaux : Résultats annuels 2019

JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, a réalisé en 2019 des résultats records, les meilleurs depuis notre cotation, avec un chiffre d'affaires de 3 890,2 millions d'euros, une marge opérationnelle de 792,2 millions d'euros, un résultat d'exploitation avant charges de dépréciation de 385,2 millions d'euros et un résultat net part du Groupe de 265,5 millions d'euros. Notre transformation digitale continue de tirer la croissance avec un chiffre d'affaires digital en hausse de +33,0 % comparé à 2018 qui représente désormais 25,2 % du chiffre d'affaires du Groupe. La plupart des catégories d'annonceurs sont en hausse, au premier rang desquels la Distribution, les Produits de luxe et de beauté et les Loisirs, et nous sommes très satisfaits de la diversification de notre portefeuille clients dont le Top 10 représente seulement 12,5 % de notre chiffre d'affaires Groupe. Comme attendu, notre marge opérationnelle s'est améliorée de +110pb en 2019 aux bornes du Groupe. Notre marge opérationnelle en Mobilier Urbain au second semestre a continué de progresser, du fait d'une forte croissance organique tout au long de l'année tandis que notre marge opérationnelle en Transport a été négativement impactée par la baisse de l'activité en Asie au second semestre. Sur l'ensemble de l'année, la marge du Mobilier Urbain a augmenté de +70pb grâce à de bonnes performances principalement en France, en Amérique du Nord et en Australie. Malgré une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires en Asie-Pacifique au second semestre, la marge du Transport a progressé de +180pb, bénéficiant de relution de marges dans la plupart des régions. L'Affichage a connu une légère baisse de marge de -10pb, due à des conditions de marché difficiles dans certaines régions, en partie compensée par la contribution positive d'APN Outdoor et à la rationalisation et la digitalisation du Grand Format au Royaume-Uni. Notre génération de cash-flow a crû de +19,8 % en 2019, tandis que nous poursuivions l'accélération significative de nos investissements en digital. Compte tenu de la hausse de notre résultat net part du Groupe de +34,6 % et de notre flexibilité financière, nous recommandons le paiement d'un dividende de 0,58 euro par action, en ligne avec 2018, à l'occasion de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 14 mai 2020. En 2019, nous sommes restés très concentrés sur l'ESG - un levier de notre performance opérationnelle. Nous avons rejoint le RE100, une coalition internationale pour les entreprises mobilisées en faveur d'une production d'électricité 100 % renouvelable, soulignant ainsi notre engagement qui vise à couvrir 100 % de nos consommations électriques par de l'électricité d'origine renouvelable d'ici 2022. Nous avons d'ores et déjà réduit de -33 % nos émissions carbone en 2019, comparé à 2018. Nous nous réjouissons que notre leadership en matière d'ESG au sein de l'industrie de la Communication Extérieure ait été distingué, en janvier 2020, pour notre action et notre transparence en faveur du climat par notre entrée sur la prestigieuse liste A du classement établi par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale à but non lucratif dédiée au changement climatique. Concernant le Covid-19, notre priorité demeure la santé de nos collaborateurs et je voudrais saisir cette opportunité pour saluer le comportement exemplaire de nos équipes à travers le monde durant ces temps difficiles et notamment en Chine, avec la mise en place d'un Plan de Continuité des Affaires depuis le début de l'épidémie, le 28 janvier dernier. Pour ce qui est du premier trimestre 2020, nous anticipons une baisse de notre chiffre d'affaires organique ajusté autour de -10%, en dépit d'une tendance commerciale positive en Mobilier Urbain, reflétant l'impact très matériel de l'épidémie de Covid-19 et prenant en compte un comparable élevé au T1 2019 pour le segment Transport. En Asie-Pacifique, notre activité a été significativement affectée depuis début février, avec une baisse très importante en Chine des passagers et commuters dans les aéroports et métros où nous opérons. Tous nos mandants en Chine reconnaissent pleinement la forte baisse d'activité qui impacte le secteur de la publicité et ont tous déjà exprimé leur intention de nous accorder des réductions de loyer. Durant ces dernières semaines, nous avons échangé avec nos clients / annonceurs et nous les accompagnons avec des aménagements tarifaires. Il est à noter que dans le Travel Retail, la plupart de nos clients veulent conserver leurs emplacements premium et leurs engagements long-terme dans nos aéroports. Compte tenu de l'ampleur de la perturbation liée au Covid-19, notre marge opérationnelle Groupe devrait être négativement impactée en 2020, malgré la mise en place de mesures d'ajustement de notre structure de coûts pour en atténuer l'impact, sans remettre en cause pour autant notre qualité et notre efficacité opérationnelles. Avec des mesures fortes et efficaces prises notamment par le gouvernement chinois, un rebond de la croissance économique pourrait ouvrir la voie à un redémarrage accompagné d'une reprise de la consommation et des investissements, une fois que l'épidémie sera sous contrôle. Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté, la communication extérieure renforce son attractivité. Avec notre portefeuille diversifié de pays et d'annonceurs, le déploiement de notre portefeuille digital allié à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, notre faculté à remporter de nouveaux contrats et la qualité de nos équipes dans le monde, nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour continuer à surperformer le marché publicitaire mondial et renforcer notre position de numéro un du marché de la communication extérieure grâce à des gains profitables de parts de marchés. La solidité de notre bilan est un avantage clé qui nous permettra de continuer à saisir les opportunités de croissance externe qui se présenteront et à investir significativement en digital.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

La norme IFRS 16, applicable depuis le 1er janvier 2019, conduit à reconnaitre au bilan, pour les contrats de location, une dette de location pour les loyers fixes contractuels en contrepartie d'un droit d'utilisation à l'actif amorti sur la durée du contrat. Au compte de résultat, la charge de loyer fixe est remplacée par l'amortissement de l'actif en résultat d'exploitation, sous la marge opérationnelle, et une charge d'intérêt sur la dette de loyer en résultat financier, sous le résultat d'exploitation. La norme IFRS 16 est sans impact sur les paiements cash mais le remboursement du principal de la dette de loyer est classé en flux de financement.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s'appuient les dirigeants pour suivre l'activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent :

NOTES

(1) Marge opérationnelle : Chiffre d'affaires diminué des coûts directs d'exploitation (hors pièces détachées de maintenance) et des coûts commerciaux, généraux et administratifs.

(2) Résultat d'exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux amortissements et provisions nettes, des pertes de valeur des goodwill, des pièces détachées de maintenance et des autres charges et produits opérationnels.

(3) Résultat financier : Hors impact de charges nettes d'actualisation et de revalorisation des dettes sur engagements de rachat de minoritaires (-12,0 millions d'euros en 2019 et -1,8 million d'euros en 2018).

(4) Cash-flow disponible : Flux net des activités opérationnelles diminué des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions.

(5) Dette nette : Dette nette de la trésorerie gérée diminuée des découverts bancaires excluant les impacts non-cash IAS 32 (dettes sur engagements de rachat de minoritaires) et incluant les impacts non-cash IFRS 9 (sur la dette et les instruments financiers de couverture) et excluant les dettes locatives, IFRS 16.

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L'exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

Prochaines informations :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 12 mai 2020 (après marché) Assemblée Générale des Actionnaires : 14 mai 2020

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document de référence déposé par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir copie de ce document de référence auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf‑france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n'a pas l'obligation et ne prend pas l'engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.