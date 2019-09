JCDecaux : Warning Global Warming : une campagne réalisée par Per Arnoldi en collaboration avec JCDecaux

Warning Global Warming : une campagne réalisée par Per Arnoldi en collaboration avec JCDecaux

Paris, le 2 septembre 2019 – En étroite collaboration avec l’organisation internationale à but non lucratif The Climate Group, qui accueille chaque année la Climate Week de New York, et JCDecaux, la nouvelle affiche de l'artiste danois Per Arnoldi sera exposée sur une sélection de 40 sites de JCDecaux à New York, dans les quartiers de Manhattan, de Brooklyn et du Queens, à partir du 3 septembre 2019.



Par un jeu de mots et d’images dans un langage à la fois dramatique, minimal et structuré, l’affiche alerte le grand public sur la menace bien réelle du réchauffement climatique.

Cette campagne mettra en évidence la crise climatique à l’occasion de la 74e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, du 17 au 24 septembre 2019.

A partir du 16 septembre, une version animée, d’une durée de 15 secondes, de la création de Per Arnoldi sera diffusée 24 heures sur 24 dans 12 abribus digitaux de JCDecaux situés autour du bâtiment de l’ONU.

Les affiches et animations seront visibles jusqu’au 30 septembre, afin de donner à la presse mondiale, aux délégués de l’ONU, aux habitants et aux passants, un mois pour appréhender la gravité du sujet.

La campagne générera plus de 17 millions de vues durant son déploiement.

L’exposition est soutenue par JCDecaux et la New Carlsberg Foundation.

Pour JCDecaux, assurer son développement économique tout en respectant les personnes et l'environnement est historiquement au cœur de son modèle. Elément central de sa stratégie, le développement durable lui permet d’anticiper les évolutions futures et représente un moteur important de croissance et d’innovation. Afin de relever les grands défis environnementaux auxquels la planète est confrontée, le Groupe s'est engagé à réduire l'impact de toutes ses activités sur l'environnement. C'est pourquoi il est constamment tourné vers l'avenir pour proposer des solutions innovantes, esthétiques, écologiques et hautement fonctionnelles. Les mesures d'efficacité énergétique lors de la conception et de l'utilisation du mobilier et la neutralisation des émissions résultant de la consommation constituent un élément important de sa stratégie.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Depuis le début des années 1990, JCDecaux et Per Arnoldi ont collaboré régulièrement pour créer plus de 50 affiches mémorables célébrant principalement des évènements heureux. Aujourd’hui, c’est l’urgence climatique qui nous réunit à nouveau. En cohérence avec nos engagements environnementaux, nous espérons que sa dernière œuvre, Warning Global Warming, exposée sur nos mobiliers à New York, saura éveiller les consciences et conduire, enfin, à des actions concrètes de tous, des Etats aux citoyens en passant par les acteurs politiques, économiques et sociaux. »

A propos de Per Arnoldi

Per Arnoldi (né en 1941) est un artiste danois. Designer, journaliste, animateur radio et télé, écrivain, critique, conteur et amateur de jazz, il vit et travaille entre Copenhague et Londres. Peinture, sculpture, céramique, porcelaine, conception de logos, de mobiliers ou encore de palettes de couleur en architecture : toutes ses créations, présentes à l’international, sont imaginées dans son studio.

Son travail est exposé dans les collections permanentes du MoMA (à New York), du Smithsonian Institute (à Washington, D.C.), du Stedelijk Museum d’Amsterdam, du Victoria and Albert Museum (à Londres), de l’Israel Museum (à Jérusalem) et du Musée des Arts Décoratifs (à Paris). En collaboration avec l’architecte britannique, Norman Foster, il a imaginé le National Police Memorial on The Mall de Londres. Plus récemment, à Copenhague, il a sculpté un mémorial officiel, dédié à la mémoire des 2 000 marins danois de la marine marchande tués au cours de la Seconde Guerre mondiale.

JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui présent dans plus de 80 pays et 4 030 villes de plus de 10 000 habitants. Depuis plus de 55 ans, les produits de JCDecaux sont considérés comme la référence en matière d’innovation, de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, les services proposés par le Groupe, notamment pour l’entretien et la maintenance, sont reconnus mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs. JCDecaux est aujourd’hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. A l’heure des villes intelligentes, JCDecaux se positionne pour en être l’un des acteurs majeurs et participe d’ores et déjà à l’émergence d’une ville connectée toujours plus humaine, ouverte et durable.

