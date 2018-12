JCDecaux : à nouveau distingué à Hong Kong

05/12/2018 | 07:50

JCDecaux annonce avoir été élu 'meilleur groupe de communication extérieure' de l'année à Hong Kong par des experts en marketing et des professionnels d'agences, à l'issue de l'enquête annuelle sur les groupes media réalisée par Marketing Magazine.



JCDecaux remporte ce prix pour la neuvième année consécutive, soulignant sa position de leader de 2010 à 2014 avec sa filiale JCDecaux Transport, de 2015 à 2017 avec sa filiale JCDecaux Cityscape et en 2018 avec JCDecaux Transport et JCDecaux Cityscape.



Alors que la Chine est devenue son premier marché en 2017, JCDecaux souligne qu'il touche plus de 370 millions de passagers dans les aéroports chinois chaque année, et près de 37 millions d'usagers des métros chaque jour.



