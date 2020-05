JCDecaux : a placé 1 milliard d'euros d'obligations

18/05/2020 | 18:07

JCDecaux annonce avoir placé ce jour 1 milliard d'euros d'obligations sur des maturités de 4,5 ans et 8 ans.



Les marges ont été fixées à 235 et 275 points de base au-dessus du taux de swap, respectivement sur les tranches 4,5 ans et 8 ans, ce qui porte les coupons à respectivement 2,000% et 2,625%.



Cette opération, qui a rencontré un franc succès avec une sursouscription de 3 fois, a été placée auprès d'investisseurs de grande qualité.



' Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en particulier l'emprunt obligataire de 300 millions d'euros à échéance octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe. Cette émission permettra également d'allonger la durée moyenne de la dette du Groupe '.



