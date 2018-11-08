JCDecaux : accélère au T3, vise 4,5% de croissance pour 2018

8 novembre (Reuters) - JCDecaux SA a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018
EN
HAUSSE DE +6,2% À 867,7 MILLIONS D'EUROS.
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ DU TROISIÈME
TRIMESTRE
2018 EN HAUSSE DE +7,3%.
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ DU QUATRIÈME
TRIMESTRE
2018 ATTENDU EN HAUSSE AUTOUR DE +4%.
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ POUR L'ANNÉE 2018
ATTENDU
EN HAUSSE AUTOUR DE +4,5%.
Le communiqué : https://reut.rs/2OzaQuf
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)