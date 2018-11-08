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JCDecaux : accélère au T3, vise 4,5% de croissance pour 2018

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08/11/2018 | 17:58

8 novembre (Reuters) - JCDecaux SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018 EN HAUSSE DE +6,2% À 867,7 MILLIONS D'EUROS.

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2018 EN HAUSSE DE +7,3%.

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2018 ATTENDU EN HAUSSE AUTOUR DE +4%.

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ POUR L'ANNÉE 2018 ATTENDU EN HAUSSE AUTOUR DE +4,5%. Le communiqué : https://reut.rs/2OzaQuf Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Dette 2018 446 M
Rendement 2018 1,91%
PER 2018 28,98
PER 2019 24,26
VE / CA 2018 1,96x
VE / CA 2019 1,78x
Capitalisation 6 549 M
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