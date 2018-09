JCDecaux : avancée vers l'acquisition d'APN Outdoor

11/09/2018 | 07:48

JCDecaux informe que la 'Federal Court of Australia' a rendu une décision approuvant la diffusion de la note d'information à l'attention des actionnaires relative à son acquisition d'APN Outdoor Group Limited par le biais d'un 'scheme of arrangement'.



La mise en oeuvre du 'scheme of arrangement' reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor, et à la réalisation ou à l'abandon de certaines conditions suspensives y compris des approbations réglementaires en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Les actionnaires d'APN Outdoor se prononceront lors d'une assemblée qui se tiendra le 15 octobre. JCDecaux informe aussi que les autorités boursières australiennes ont enregistré la note d'information correspondante à un 'scheme of arrangement'.



