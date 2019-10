JCDecaux : bicloo enregistre des résultats record dans la métropole de Nantes, un an après son lancement

JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier du vélo en libre-service (VLS), annonce que son offre intégrée bicloo dans la métropole nantaise enregistre des résultats record, un an après son lancement

En 2018, JCDecaux a déployé dans la nuit du 21 au 22 août, 1 230 vélos biclooPlus et mis en place dès septembre l'ensemble de l'offre bicloo à Nantes. Unique en France, la solution bicloo est une offre de services globale comprenant biclooPlus (vélos en libre-service), monbicloo (vélos en location moyenne ou longue durée, y compris des vélos à assistance électrique), biclooPark (stationnement vélos), ainsi que la maison bicloo et la bicloo mobile permettant de répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs.



Un an plus tard, JCDecaux enregistre des performances exceptionnelles pour biclooPlus avec 20 924 abonnés, soit +69% à date par rapport à 2018 et une hausse significative du nombre de locations avec 951 826 locations cumulées depuis janvier 2019 (+ 26% par rapport à 2018). 67% des locations ont été effectuées par l'application mobile 'bicloo officiel'. Pour assurer la régulation du parc, JCDecaux s'est doté de véhicules électriques « zéro émission » et de véhicules légers à motorisation électrique capables de tracter une remorque, ce qui est une première en France. 100% de la flotte a ainsi une empreinte carbone neutre sur le territoire de la métropole nantaise.

Les Nantais peuvent également bénéficier de l'offre monbicloo pour des locations en moyenne ou longue durée (1 mois à 1 an). Cette gamme complète propose le vélo classique, le cargo pour transporter enfants ou colis, le vélo équilibre adapté aux personnes à mobilité réduite (en version mécanique et électrique) et le vélo pliant. 1 850 vélos sont disponibles dont 79% à assistance électrique. Au 1er octobre 2019, 1 458 abonnements valides ont été enregistrés, dont 93% de locations annuelles, et 87% pour des vélos à assistance électrique. De plus, depuis un an, JCDecaux favorise les déplacements à vélo et simplifie la vie des cyclistes en proposant dans les 24 communes de Nantes Métropole 2 685 places de stationnement, 1 344 places dans des parkings sécurisés sur l'espace public et 1 341 dans des parkings souterrains.

Enfin, pour accompagner les citoyens et les informer sur l'ensemble des services proposés autour de l'offre bicloo, JCDecaux a créé la maison bicloo au Carré Feydeau qui a accueilli plus de 7255 visiteurs depuis son ouverture en septembre 2018. La bicloo mobile, quant à elle, a parcouru 3 770 km et assuré plus de 190 animations pour tisser des liens de proximité avec l'ensemble des habitants du territoire.

Le panel de l'offre bicloo, déployée à l'échelle de Nantes Métropole, vise à encourager les déplacements à vélo et l'intermodalité, et à accroître la part du vélo dans les déplacements des habitants de la Métropole. Ces derniers pourront découvrir ou redécouvrir cette offre complète, simple d'utilisation, accessible et regroupée autour d'un seul opérateur, JCDecaux, samedi 19 octobre de 11h à 18h au Carré Feydeau à l'occasion d'une journée de découvertes 100% vélo.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de la réussite de bicloo et du succès de tous les services innovants de notre offre nantaise dont l'étendue est sans équivalent. Avec des systèmes de mobilité douce évolutifs, pensés pour répondre efficacement aux attentes des utilisateurs, JCDecaux facilite l'usage du vélo en ville en offrant une véritable valeur ajoutée servicielle. Un an après son lancement, le bilan extrêmement positif du service bicloo vient confirmer le savoir-faire de JCDecaux en matière de mobilité et consolider notre position de pionnier des mobilités douces tant en France que dans le monde. »