JCDecaux connecté aux décideurs économiques avec sa nouvelle étude internationale « Airports: Open for Business »

JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a dévoilé le tout dernier volet d'une série d'études internationales sur les principales audiences aéroportuaires.

L'étude intitulée « Airports: Open for Business » est la plus grande étude de ce type jamais réalisée auprès d'une audience difficile à toucher. Avec un échantillon issu de 12 marchés stratégiques, elle se concentre sur les dirigeants et les hauts dirigeants qui sont les décideurs économiques au sein de leur entreprise et offre aux annonceurs B2B des informations précieuses sur la manière de communiquer avec cette cible.

Dans cette étude, JCDecaux analyse les comportements de ces décideurs lors de leurs voyages pour raisons professionnelles et leur perception de la publicité B2B (Business to Business) en aéroport. Les principaux enseignements tirés de cette étude révèlent que le temps passé dans un aéroport est considéré comme du « temps privilégié » pour ces décideurs, offrant ainsi une opportunité rare aux marques B2B de tisser des liens avec une audience clé.

Les déplacements professionnels en avion sont au cœur de leurs fonctions

Cette étude révèle que pour ces décideurs, les déplacements en avion font partie intégrante de leurs fonctions et que rien ne semble indiquer un ralentissement de cette pratique puisque 95% continuent à prendre l'avion à des fins professionnelles aussi souvent voire plus.

Décoder la perception des décideurs de la publicité B2B

Il était essentiel pour JCDecaux d'obtenir des informations sur les perceptions et les attributs des marques que les décideurs associent inconsciemment avec la publicité aéroportuaire et qui influencent a posteriori leurs actes conscients. Grâce à des tests implicites, cette étude a prouvé que les décideurs associent les attributs qui font le succès d'une marque plus étroitement avec la publicité aéroportuaire B2B qu'avec n'importe quel media autre que la communication extérieure.

Renforcer l'image et l'action

La publicité aéroportuaire B2B est un puissant vecteur pour l'image d'une marque puisque 4 décideurs sur 5 sont susceptibles de faire le choix d'une marque B2B dont ils ont vu une publicité dans un aéroport. La publicité est également un levier d'action indéniable puisque 9 décideurs sur 10 déclarent avoir agi après avoir vu la publicité d'une entreprise dans un aéroport.

La combinaison, chez ces décideurs, de la fréquence de voyage, d'un état d'esprit orienté business, et d'une association positive de la publicité B2B et de l'aéroport constitue une opportunité sans équivalent pour les marques B2B de tisser des liens et interagir avec cette audience à forte valeur ajoutée.

Adele Gritten, Directrice générale de Future Thinking au Royaume-Uni, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec JCDecaux dans le cadre de ce formidable projet international. Cette étude révèle un concept intéressant de « temps privilégié » pour les décideurs et montre comment les marques B2B peuvent tisser des liens forts avec eux pendant cette période. Les conclusions démontrent que l'aéroport est un environnement propice pour les marques B2B qui souhaitent atteindre cette audience composée de hauts dirigeants alors qu'ils sont dans un état d'esprit orienté business, tout en ayant le temps pour interagir avec ces messages publicitaires. »

Jérôme Lepage, Directeur Marketing et Business Développement de la Division Transport de JCDecaux, et Neil Eddleston, Directeur Général Marketing de JCDecaux OneWorld, ont déclaré : « En tant que numéro un mondial de la publicité dans les aéroports présent dans plus de 210 aéroports, dont 8 parmi les 10 plus grands du monde, JCDecaux est très bien placée pour tirer des enseignements précieux sur l'efficacité de la publicité aéroportuaire B2B auprès de l'audience clé les décideurs, qui possèdent une responsabilité et une influence prépondérantes en termes de budget.

L'aéroport se révèle être l'environnement le plus efficace pour permettre aux marques B2B de tisser des liens et d'interagir avec des décideurs économiques dont les déplacements font partie intégrante de leurs fonctions. Non seulement, ils voient la publicité B2B mais ils y sont aussi réceptifs et agissent en fonction. La publicité B2B en aéroport y est donc plus pertinente que jamais. »

Méthodologie

L'étude intitulée « Airports: Open for Business » a été réalisée dans 12 pays afin d'étudier le parcours au sein des aéroports et les perceptions de la publicité B2B de dirigeants à hautes responsabilités. Seuls ceux possédant une responsabilité et une influence prépondérantes en termes de budget ont participé à cette étude. Tous étaient au moins directeurs de département et près de 60 % étaient des hauts dirigeants.

Pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Chine, Hong Kong, Singapour, EAU, Arabie saoudite, États-Unis, Australie et Brésil.

Échantillon : 4 464 décideurs occupant des fonctions de directeurs de département au minimum (42 %) ou de hauts dirigeants (58 %). Tous possédaient une responsabilité significative en termes de budget dans le cadre de leurs fonctions.

3 modules : 1) questionnaire quantitatif en ligne, 2) test de réponse émotionnelle implicite chronométré (TER), 3) entretiens vidéos qualitatifs approfondis enregistrés par eux-mêmes

Travail sur le terrain : Septembre - novembre 2018