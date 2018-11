JCDecaux déploie de nouveaux vélos en libre-service et 100% à assistance électrique dans la capitale luxembourgeoise

Paris, le 30 novembre 2018 - JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale luxembourgeoise a déployé avec succès 600 nouveaux vel'OH! en libre-service et à assistance électrique dans la Ville de Luxembourg, au cours de la nuit du 29 au 30 novembre 2018. En étroite collaboration avec les équipes du Luxembourg, JCDecaux a démontré son excellence opérationnelle et logistique en collectant les anciens vel'OH! pour les remplacer par les nouveaux en à peine 6 heures.

Une première phase de déploiement réussie

En décembre 2017, la Ville de Luxembourg a attribué le nouveau marché à JCDecaux pour la mise en place d'un service vel'OH! renouvelé, étendu à de nouveaux quartiers et à assistance électrique avec le déploiement progressif de 900 vélos à assistance électrique et de 97 stations.

Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2018, les équipes de JCDecaux se sont mobilisées pour assurer la première phase de déploiement des nouveaux vel'OH! Depuis ce matin, les 8 000 abonnés vel'OH! et, plus largement, tous les habitants de Luxembourg-ville et de certaines communes limitrophes, ainsi que les frontaliers venant travailler à Luxembourg, disposent de 600 nouveaux vélos répartis dans 60 stations modernisées la semaine dernière, sans travaux d'électrification supplémentaires. Les prochaines étapes prévoient :

Le déploiement des 300 vélos restants d'ici la mi-décembre 2018, portant le parc total à 900 vélos (contre 700 dans le 1 er contrat)

La modernisation et l'installation des 37 autres stations d'ici le 15 décembre 2018 pour l'essentiel, pour arriver à un total de 97 stations contre 77 précédemment.

Une fois l'ensemble du parc déployé, la Ville de Luxembourg sera l'une des toutes premières capitales au monde à bénéficier d'un service avec 100% de vélos en libre-service à assistance électrique.

En ligne avec sa stratégie développement durable et selon les principes de l'économie circulaire, JCDecaux donnera une seconde vie à l'ensemble des 700 vel'OH! de 1ère génération. Le matériel récupéré sera à 100% réutilisé, sur d'autres marchés de vélos en libre-service, en pièces détachées ou valorisé à travers des filières spécialisées.

Un vélo et une expérience utilisateurs réinventés

Le vel'OH! 2e génération est entièrement nouveau - ligne, composants, fonctionnalités - et son design a été imaginé par les équipes de JCDecaux avec le designer franco-argentin Marcelo Joulia. La principale innovation réside dans le système de batterie embarquée, synonyme de liberté pour chaque utilisateur. Particulièrement adaptés à la topographie escarpée de Luxembourg-ville, ces vélos à assistance électrique pouvant rouler jusqu'à 25km/h permettront aux utilisateurs de parcourir de plus grandes distances et d'atteindre les stations en hauteur avec facilité. Financés par les abonnements et par la Ville de Luxembourg, leur tarif demeure très accessible à 18€ par an, vs 15€ précédemment.

Au-delà de la batterie embarquée, rechargée en station, JCDecaux a totalement réinventé l'expérience utilisateurs avec une nouvelle application « vel'OH! officiel » qui permet, entre autres, de décrocher son vélo depuis son smartphone sans passer par la borne, de connaître le nombre de places en stations et la disponibilité des vélos ou encore de noter le vélo emprunté. Une fois son compte créé, l'utilisateur reçoit une notification de bon raccrochage (en plus des signaux sonores et visuels sur le vélo et le point d'attache) à la fin de chaque trajet, mentionnant la durée et le montant de celui-ci.

Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg : « Pour le collège des bourgmestre et échevins, le lancement du nouveau vel'OH! sur le territoire de la Ville de Luxembourg représente une étape importante de la mise en oeuvre du concept de mobilité et de la promotion de la mobilité douce. La Ville de Luxembourg est une des premières capitales européennes à proposer une flotte composée à 100% de vélos à assistance électrique. Cette innovation majeure nous a permis d'une part d'étendre le réseau vel'OH! aux quartiers plus vallonnés de Luxembourg-ville, et d'autre part d'augmenter considérablement le confort des utilisateurs. Ainsi, nous sommes convaincus que le nouveau vel'OH! connaîtra un grand succès auprès du public grâce à son utilisation facile, ses fonctionnalités à la pointe de la technologie et son design moderne. »

Jean-Sébastien Decaux, Directeur Général Europe du Sud, Belgique et Luxembourg et Directeur Général Afrique et Israël de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers d'accompagner la Ville de Luxembourg dans sa politique ambitieuse d'éco-mobilité, qui lui permettra d'ici quelques semaines de bénéficier du tout premier service de vélos en libre-service 100% électrique déployé par JCDecaux. La Ville de Luxembourg, pôle d'attractivité économique et touristique, se dote avec la nouvelle génération de vel'OH!, d'un service innovant, symbole de sa modernité déjà reconnue internationalement. Depuis ce matin, les utilisateurs de vel'OH! découvrent non seulement le confort d'un vélo à assistance électrique, mais aussi la fluidité d'un service encore plus intuitif grâce à la nouvelle application « vel'OH! officiel ». Je tiens à remercier l'ensemble des équipes, qui sont mobilisées depuis plusieurs mois pour la réussite de ce projet novateur. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

