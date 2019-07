JCDecaux : déploiement de véhicules électriques pour VLS

10/07/2019 | 11:25

JCDecaux annonce déployer une toute nouvelle flotte de véhicules électriques de régulation de ses Vélos en Libre-Service (VLS) à Lyon et Nantes, en cohérence avec son objectif de réduction de ses consommations énergétiques et de limitation de ses émissions de CO2.



Conçu avec son partenaire Durisotti et un ergonome, ces nouveaux véhicules permettent de transporter jusqu'à 19 vélos, tout en réduisant la pénibilité grâce à une remorque plus basse qui facilite le chargement et déchargement.



