JCDecaux : dévoile « le Kensington », une sculpture digitale d’exception créée par Zaha Hadid Design

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a confié à l'agence de renommée mondiale Zaha Hadid Design la création, à Londres, d'une structure publicitaire emblématique intégrant à la fois art urbain, design contemporain et média digital. « Le Kensington » offre aux marques un espace de communication unique combinant les technologies de dernières générations en matière d'écran digital avec le design spectaculaire d'un double ruban incurvé en acier inoxydable. Les premiers clients à inaugurer cette structure sont Audi et Coty.

JCDecaux a invité Zaha Hadid Design à redéfinir les codes de l'affichage grand format avec une nouvelle plateforme permettant aux marques de s'adresser à une audience londonienne internationale et amatrice de design.

Premier dispositif d'affichage grand format créé par Zaha Hadid Design, « le Kensington » est un ruban curvilinéaire en acier mat encadrant un écran digital incurvé. Il est situé sur West Cromwell Road, axe stratégique reliant le centre de Londres à l'aéroport d'Heathrow.



Melodie Leung, Associée chez Zaha Hadid Design, a déclaré : « Cette collaboration unique avec JCDecaux nous a permis de développer de nouvelles possibilités pour les plateformes médias, en transformant l'affichage grand format en œuvre d'art publique. À la fois forme d'expression civique et média promotionnel, ce ruban recourbé symbolise le dynamisme de l'activité piétonne et les mouvements du trafic automobile qui se rejoignent à ce carrefour majeur de Londres. La torsion du ruban d'acier inoxydable encerclant l'écran trace une silhouette dont les contours changent en fonction de la perspective depuis laquelle on l'observe. Il sera très intéressant de voir comment les marques s'approprieront cette sculpture digitale. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a commenté : « Nous sommes ravis qu'Audi et Coty soient nos premières marques partenaires à inaugurer cette nouvelle plateforme exceptionnelle, dans le cadre de leurs stratégies respectives de lancement de l'Audi Q8 et de CK Women. Le design est au cœur de l'ADN de JCDecaux et nous sommes fiers d'avoir travaillé en partenariat avec Zaha Hadid Design pour offrir à Londres cette vision exceptionnelle d'une structure publicitaire contemporaine. Ce projet illustre comment JCDecaux collabore avec les plus grands designers au monde pour transformer le paysage urbain au bénéfice des citoyens et des annonceurs. Nous tenons à saluer Zaha Hadid pour son engagement en faveur d'un design d'excellence, ainsi que son équipe, pour avoir donné forme à notre vision commune. Enfin, nous remercions les partenaires de cette inauguration, pour leur mobilisation autour de cette nouvelle structure publicitaire unique. »

Doté d'un écran haute résolution de 26 mètres sur 6, « le Kensington » offre aux marques une excellente visibilité et une qualité de diffusion maximale, le tout encadré par une structure d'acier de 30 mètres sur 9.

Entourée d'arbres et de verdure, dans un espace aménagé pour valoriser l'environnement local, la structure intègre des projecteurs permettant de renforcer sa visibilité pour les piétons.

Zaha Hadid Architects

Zaha Hadid Architects (ZHA) développe des projets vecteurs de transformation sur six continents, au service de clients exigeants, en quête d'excellence. Installé à Londres depuis 40 ans, le cabinet a contribué à redéfinir l'architecture du 21ème siècle avec un répertoire de projets, qui ont stimulé l'imagination du monde entier.

ZHA intervient à toutes les échelles et dans tous les secteurs en créant des espaces évolutifs, culturels, professionnels, résidentiels et autres en symbiose avec leur environnement. 950 projets, 44 pays, 400 collaborateurs, 55 nationalités