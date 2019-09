JCDecaux : élu « Régie Publicitaire de l'année 2019 » par les annonceurs

Lors de son Grand Prix des Médias, CB News récompense depuis 5 ans les régies commerciales qui ont le plus impressionné le marché publicitaire. Les prix décernés résultent d'un vote de 195 professionnels de la publicité, dans le cadre d'une étude en ligne réalisée par le département Média de Harris Interactive du 16 mai au 8 juillet dernier, qui leur a permis de juger un panel de 25 régies présélectionnées par les acteurs du marché publicitaire, annonceurs et agences média. La régie de l'année a été élue sur la base de 14 critères prédéfinis (innovation, performance, efficacité, réactivité, fiabilité …).

JCDecaux a ainsi été désigné lauréat d'or par les annonceurs et lauréat de bronze par les agences et annonceurs du « Prix des Régies de l'année 2019 ».



Cette distinction est une reconnaissance des différentes orientations stratégiques en matière commerciales et marketing mises en œuvre par la Direction Générale Commerce, Marketing, Développement au cours des dernières années afin de toujours mieux servir ses clients :

une nouvelle organisation qui rassemble toutes les forces vives commerciales autour des secteurs d'activité des annonceurs et des cellules trading des agences, mise en place il y a un an ;

des collaborateurs qui développent en permanence leurs savoir-faire et leur expertise pour garantir les solutions les plus personnalisées et les plus efficaces au client et à son agence tout en lui apportant réflexion et innovation. Ceci est rendu possible par d'importants budgets de formation sur le long terme consacrés à la JCDecaux Media Academy afin d'assurer une vente conseil, à l'écoute, agile, adaptée aux mutations du marché et à la pointe des innovations technologiques ;

une équipe stable, solide et passionnée, issue pour partie d'une politique volontariste de promotion interne. Elle allie jeunesse et maturité et porte la culture commerciale forte qui fait la particularité historique de JCDecaux ;

Des départements marketing et création avec l'agence interne LA RUE / INSPIRING OUTDOOR, à même de proposer au marché des formats d'interaction différents grâce aux Explore Days, à l'Open House et à un accompagnement en études très poussé.

Ce prix salue également la grande proximité avec les annonceurs qui a, depuis son origine, caractérisé JCDecaux. L'équipe commerciale le reçoit avec humilité et reconnaissance, plus motivée que jamais à apporter le meilleur de la communication extérieure aux annonceurs et à leurs agences.

Jean-Charles Decaux, Codirecteur général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir remporté ces deux prix qui reflètent la créativité et la performance de notre équipe commerciale et je remercie tous les professionnels qui nous ont manifesté leur confiance en votant pour nous. La France, où la communication extérieure gagne des parts de marché année après année depuis 15 ans, est notre berceau et notre vitrine. Avec plus de 40 villes et aéroports renouvelés ou conquis dans les 18 derniers mois et l'accélération de la digitalisation urbaine, dont celle des vitrines Monoprix, ce sont des actifs d'exception qui sont proposés à nos clients. Je félicite très chaleureusement les équipes conduites par Isabelle Schlumberger et Jean Muller pour cette récompense collective et méritée qui s'inscrit dans la longue tradition de prix remportés par les collaborateurs de JCDecaux dans le monde. »

