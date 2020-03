JCDecaux : en hausse après une acquisition saluée

31/03/2020 | 12:51

Le titre JCDecaux avance ce mardi de +5%, après l'acquisition par le groupe français de 23% de Clear Media, un concurrent chinois.



Réagissant à cette nouvelle, l'analyste Oddo BHF reste à l'achat sur le titre.



'Cette acquisition n'est pas une surprise. Pour JCDecaux, la sortie de cash est de 104 ME. Comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, JCDecaux a toujours été réactif dans les périodes de creux de marché. Nous avions déjà mentionné Clear Media comme une cible potentielle, dans un contexte de situation bilancielle tendue de Clear Channel qui en détenait 51%. Nous ne serions pas surpris que d'autres opérations aient lieu ces prochains trimestres, possiblement plus grosses notamment aux US', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 25 euros, pour un potentiel de +60%.



