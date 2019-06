JCDecaux : en petite hausse, un analyste positif

03/06/2019 | 10:19

Le titre JCDecaux s'affiche en légère hausse ce lundi (+0,1%, dans un marché globalement dans le rouge), l'analyste Oddo BHF ayant réaffirmé ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre JCDecaux, à la suite d'un roadshow marqué par ' un message de confiance ' de la part de la direction sur la tendance publicitaire au T2.



Oddo BHF apprécie notamment une croissance positive observée sur les principales géographies du groupe, malgré un petit ralentissement séquentiel en Chine. ' Cette dynamique générale va soutenir une progression de la marge opérationnelle en 2019, bénéficiant également de l'intégration d'APN sur 12 mois et des nombreux gains de contrats de 2017 et 2018. Cet événement nous conforte ainsi dans nos prévisions, à savoir une croissance organique solide (+4,7% en 2019e et +4,1% en 2020e) et un EBITDA de 752 ME en 2019e. '



Le broker confirme par ailleurs son objectif de cours de 37 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 48%.





