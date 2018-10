JCDecaux : extension du contrat avec Dubai Airports

10/10/2018 | 18:06

Le groupe JCDecaux annonce ce mercredi soir l'extension du contrat liant sa filiale JCDecaux Dicon à Dubai Airports jusqu'en 2028.



'JCDecaux proposera, dans les trois terminaux et quatre halls de [l'aéroport international de Dubaï], des écrans LED de dernière génération et d'autres dispositifs publicitaires, dont un écran digital incurvé de 70 m² et des eTrees permettant une communication interactive', explique notamment JCDecaux.



La collaboration entre JCDecaux et Dubai Airports a été initiée en 2008. Avec cette nouvelle phase, le spécialiste de la communication extérieure entend donc positionner l'aéroport international Dubai International 'à la pointe de la révolution publicitaire aéroportuaire'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.