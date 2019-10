JCDecaux fait évoluer son organisation à la suite de la décision de Jean-Sébastien Decaux de se consacrer aux activités philanthropiques de la famille Decaux

Paris, le 28 Octobre 2019 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, fait évoluer son organisation à la suite de la décision de Jean-Sébastien Decaux de se consacrer, à compter du 1er janvier 2020, aux activités philanthropiques de la famille Decaux.

En conséquence, Jean-Sébastien Decaux quittera ses fonctions opérationnelles et le Directoire de JCDecaux SA le 31 décembre 2019. Il continuera, néanmoins, à être engagé auprès de JCDecaux SA, d’une part, en tant qu’actionnaire ainsi qu’au sein de la gouvernance de JCDecaux Holding, d’autre part, en tant que membre du Conseil de Surveillance, sa candidature devant être proposée en vue de l’Assemblée Générale du 14 mai 2020.

Les territoires dont Jean-Sébastien Decaux a la responsabilité seront regroupés au sein de régions élargies qui reporteront à Jean-Charles Decaux :



L’Europe du Sud (Italie, Espagne et Portugal) s’intègre dans une région placée sous la responsabilité d’Alexandre Roubaud, qui conserve la Direction Générale de l’Amérique Latine et sera désormais basé à Madrid ;



L’Afrique sera placée sous la responsabilité de Martin Sabbagh, qui conserve la Direction Générale du Moyen-Orient, et demeure basé à Dubaï ;



La Belgique, le Luxembourg et Israël rejoindront la France pour former une nouvelle région et verront leur Direction Générale assurée par Wim Jansen, actuel Directeur Général de la Belgique et du Luxembourg, basé à Bruxelles. Il agira sous la responsabilité conjointe d’Isabelle Schlumberger, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement, et Jean-Michel Geffroy, Directeur Général Territoires et Institutions, basés à Paris.





Jean-François Decaux, Président du Directoire et co-Directeur Général de JCDecaux, et Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général de JCDecaux, ont déclaré : « Nous remercions très chaleureusement Jean-Sébastien pour tout ce qu’il a apporté au Groupe depuis 1998 et nous nous félicitons du choix qu’il a fait de se consacrer aux activités philanthropiques de notre famille. Nous partageons avec lui la nécessité de renforcer nos actions dans ce domaine et de bâtir une approche plus ambitieuse et plus généreuse pour mener à bien notre projet commun. Nous assumons ainsi à la fois l’héritage de Jean-Claude Decaux et notre devoir de pérennisation et de transmission de nos valeurs familiales, entrepreneuriales et environnementales à la 3ème génération, à l’heure où l’urgence des défis à relever nécessite une mobilisation large, déterminée et incarnée. Nous sommes sûrs qu’il saura fédérer toutes les énergies positives pour mener à bien cette nouvelle mission, comme il l’a fait, durant 21 années, au sein de JCDecaux SA. Nous souhaitons pleine réussite aux dirigeants expérimentés qui, grâce à leur parfaite connaissance du Groupe, vont pouvoir déployer leurs compétences sur de nouvelles géographies élargies à partir du 1er janvier. »

Jean-Sébastien Decaux, Directeur Général Europe du Sud, Belgique, Luxembourg, Afrique, Israël et membre du Directoire de JCDecaux a déclaré : « Je suis heureux de pouvoir me consacrer au développement de ce projet familial qui se veut ambitieux, solidaire et responsable face aux défis de notre époque. Notre famille, exigeante et engagée, va donc pleinement s’investir dans un champ que j’ai pour mission d’affiner, en mettant à contribution ses compétences et ses ressources, mais aussi en créant des passerelles avec JCDecaux SA afin de décupler l’impact social que nous génèrerons.

A toutes les équipes que j’ai eu le plaisir de diriger, je souhaite de continuer à s’épanouir et à donner le meilleur d’elles-mêmes à l’entreprise, et à celles qui reprennent ma zone, de connaître autant de satisfactions que moi.

Je resterai, bien entendu, totalement concerné par la destinée de JCDecaux SA. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2018 : 3 619m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2019 : 1 842,3m€

semestre 2019 : 1 842,3m€ Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 800 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 030 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP

1 061 200 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (362 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)

