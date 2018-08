JCDecaux : feu vert de l'ACCC à l'acquisition l'APN Outdoor

23/08/2018 | 09:29

JCDecaux informe que l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a décidé d'autoriser son projet d'acquisition d'APN Outdoor. Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018.



La transaction proposée reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor et à l'autorisation réglementaire de l'Australian Foreign Investment Review Board, du New Zealand Overseas Investment Office, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles.



Par ailleurs, APN Outdoor a dévoilé ses résultats financiers pour le premier semestre 2018, avec une croissance de 4% de son chiffre d'affaires à 168,4 millions de dollars australiens et de 7% de son EBITDA à 39,7 millions.



