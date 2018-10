JCDecaux finalise l'acquisition d'APN Outdoor

Paris, le 31 octobre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que le scheme of arrangement (Scheme) entre APN Outdoor et ses actionnaires approuvé par les actionnaires d'APN Outdoor le 15 octobre 2018 et par la Federal Court of Australia (NSW) le 18 octobre 2018 est effectif à compter d'aujourd'hui. En conséquence :



JCDecaux ANZ Pty Ltd, filiale à 100% de JCDecaux SA, détient désormais l'intégralité des actions émises par APN Outdoor ;

la contrepartie numéraire du Scheme de 6,40 A$ par action APN Outdoor détenue à 19h00 (heure de Sydney) le 25 octobre 2018 a été payée aujourd'hui aux actionnaires du Scheme (tel que défini dans la note d'information) ; et

le dividende exceptionnel en numéraire de 0,30 A$ par action APN Outdoor détenue à 19h00 (heure de Sydney) le 22 octobre 2018 a été payé le 29 octobre 2018.

A compter de la mise en oeuvre effective du Scheme, Doug Flynn, Pat O'Sullivan, Jack Matthews, Lisa Chung et James Warburton ont démissionné de leur mandat d'administrateur chez APN Outdoor.

Stephen O'Connor (actuellement Directeur Général de JCDecaux Australie), Andrew Hines (actuellement Directeur des Opérations d'APN Outdoor) et Brendan O'Neill (actuellement Directeur Financier de JCDecaux Australie) ont été nouvellement nommés administrateurs d'APN Outdoor.

Les actions d'APN Outdoor ont cessé d'être échangées sur l'Australian Securities Exchange (ASX) à compter de la clôture du marché le 18 octobre 2018. APN Outdoor demandera la fin de la cotation de ses actions et son retrait de la liste officielle de l'ASX à compter de la clôture du marché le 1er novembre 2018.

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « La finalisation de notre acquisition d'APN Outdoor représente une étape importante de notre stratégie de croissance mondiale, faisant de l'Australie notre 4ème marché mondial et nous faisant entrer dans un nouveau marché attractif qu'est la Nouvelle-Zélande. JCDecaux est désormais bien positionné pour proposer une offre commerciale convaincante, lui permettant de rivaliser plus efficacement sur le marché des médias australien, où la communication extérieure ne représente que 6 % des investissements publicitaires, et où la part de la communication extérieure digitale représente près de 50 %. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

