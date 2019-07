JCDecaux : hausse de 87% du résultat net au 1er semestre

25/07/2019 | 08:57

JCDecaux annonce un résultat net part du groupe de 96 millions d'euros, en hausse de 86,8%, et un résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation de 136,1 millions, en augmentation de 58,6%, au titre des six premiers mois de l'année.



Le chiffre d'affaires ajusté du groupe de communication extérieure s'est accru de 12,1% à 1.842,3 millions d'euros, bénéficiant de l'acquisition d'APN Outdoor et d'une croissance organique de 5,2% (avec un deuxième trimestre en hausse de 5,1%).



Pour le troisième trimestre 2019, JCDecaux attend un chiffre d'affaires organique ajusté stable comparé à la même période de 2018, 'en raison d'une baisse du chiffre d'affaires en Chine et désormais à Hong Kong, malgré une activité dans les aéroports en croissance'.



