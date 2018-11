JCDecaux : le CA sur 9 mois en hausse de +5,1% en organique

08/11/2018 | 18:03

Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires ajusté des trois premiers trimestres de l'exercice de JCDecaux s'est élevé à environ 2,51 milliards d'euros, en hausse de 1,7% par rapport à la même période en 2017 (+5,1% en organique).



Sur le seul troisième trimestre, les revenus du groupe spécialisé dans la communication extérieure ont atteint 867,7 millions d'euros, soit une hausse de 6,2% et de 7,3% en organique en glissement annuel.



La contribution de la branche 'Affichage' est la seule à reculer, de -1,3%, à 117,8 millions d'euros sur le trimestre achevé. Les revenus des divisions 'Mobilier urbain' et 'Transport' ont en revanche crû de respectivement 0,7% et 14,8%, portées à 365 et 384,9 millions d'euros.



'En ce qui concerne le quatrième trimestre 2018, et en gardant à l'esprit le fort quatrième trimestre 2017 ainsi qu'une tendance au ralentissement des activités métros en Chine au quatrième trimestre 2018, nous nous attendons à une croissance de notre chiffre d'affaires organique ajusté autour de +4%, soit une performance organique annuelle autour de +4,5%', a indiqué Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.





