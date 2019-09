JCDecaux : mécène et partenaire de « Mon cartable connecté »

A l'occasion de la rentrée des classes, JCDecaux annonce soutenir et accompagner le programme de cartable numérique baptisé « Mon cartable connecté ». Cet outil a pour objectif d'améliorer significativement le quotidien des enfants hospitalisés, principalement en oncologie.

Les enfants atteints de longues maladies subissent un traumatisme qui a des impacts sur leurs développements psychologique et cognitif. L'hospitalisation les sépare de l'école, de leur classe et de leurs camarades.

Pour assurer leur droit à l'éducation et qu'ils gardent une vie sociale, l'association Le Collectif, fondée en 2005 par Abdel Aïssou, Marc Lavoine et Raymond Domenech, respectivement président et vice-présidents, a créé un cartable numérique contenant tout le matériel nécessaire à l'enfant pour maintenir le dialogue entre sa classe et lui. Mis à disposition gratuitement, chaque « cartable connecté » est unique et dédié à l'enfant pendant toute la durée de son traitement. Si plusieurs entreprises collaborent à la constitution du matériel inclus dans le « cartable connecté », la valise accueillant ces éléments est développée par la Direction Générale Recherche, Production et Opérations de JCDecaux, en liaison avec le Collectif, qui a mobilisé ses capacités en termes de conception, de design, d'industrialisation, de gestion de projet et de logistique dans le cadre d'un mécénat de compétences. La valise a été conçue spécifiquement pour ce projet, dans un design moderne et qualitatif, aux couleurs attrayantes, assurant une très bonne maniabilité et compacité pour le transport entre les classes, un intérieur robuste pour sécuriser les différents équipements, une ergonomie pensée pour une installation rapide en classe, et une alimentation intégrée garantissant le fonctionnement et la charge permanente des différents équipements dans le respect des normes européennes. L'ensemble du cartable est ensuite vérifié par le Collectif, avant d'être attribué à un enfant.



Un cartable est mis à disposition de la classe avec un routeur 4G, un ordinateur, une tablette et deux caméras, l'une fixe pour suivre le cours et l'autre mobile que l'enfant, depuis sa chambre, dirige pour voir ses camarades et intervenir. L'enfant entend le professeur et peut échanger avec lui et les écoliers. L'enseignant a également une tablette qui lui permet d'avoir le retour vidéo de l'enfant hospitalisé et de communiquer directement avec lui. Le cartable de l'enfant hospitalisé contient une tablette et un casque audio. Depuis sa chambre d'hôpital ou de chez lui, s'il est hospitalisé à domicile, il se connecte à sa classe et suit les cours en direct, interagit avec ses camarades et son enseignant et pose des questions. Le dispositif, simple à installer et à utiliser, bénéficie d'une connexion sécurisée.

Cette démarche s'inscrit naturellement dans l'engagement de JCDecaux en matière de responsabilité sociétale, qui vise à améliorer le quotidien des citoyens. Le Groupe a historiquement soutenu de grandes causes, tout particulièrement dans le domaine médical. C'est une nouvelle étape franchie avec son implication dans le « cartable connecté ».

Abdel Aïssou, Président de l'association Le Collectif, a déclaré : ' Le partenariat avec JCDecaux s'inscrit dans la volonté du Collectif de s'appuyer sur un leader mondial français. L'apport de JCDecaux a été essentiel tant au plan technologique que du partage des valeurs de solidarité et de refus des discriminations'.

Jean-Charles Decaux, Codirecteur Général de JCDecaux, a déclaré : « Soucieux de soutenir les enfants subissant des traitements lourds, nous sommes heureux que le « cartable connecté » bénéficie du savoir-faire des équipes Recherche, Production et Opérations de JCDecaux dont je remercie les ingénieurs qui s'impliquent au quotidien dans ce programme. Le Groupe s'est, depuis longtemps, attaché à soutenir des associations œuvrant dans l'écosystème de la santé, notamment en leur offrant des faces gracieuses. Participer à la belle aventure du « cartable connecté » étend notre implication en totale cohérence avec notre politique RSE. Tous les collaborateurs de JCDecaux, engagés chaque jour pour améliorer la qualité de vie en ville, sont fiers de se mobiliser pour cette cause qui nous tient à cœur. »



