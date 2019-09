JCDecaux : mécène et partenaire de 'Mon cartable connecté'

03/09/2019 | 15:29

JCDecaux annonce ce mardi soutenir et accompagner le programme de cartable numérique “Mon cartable connecté”, qui a pour objectif d'améliorer significativement le quotidien des enfants hospitalisés, principalement en oncologie.



“Un cartable est mis à disposition de la classe avec un routeur 4G, un ordinateur, une tablette et deux caméras, l'une fixe pour suivre le cours et l'autre mobile que l'enfant, depuis sa chambre, dirige pour voir ses camarades et intervenir. L'enfant entend le professeur et peut échanger avec lui et les écoliers. L'enseignant a également une tablette qui lui permet d'avoir le retour vidéo de l'enfant hospitalisé et de communiquer directement avec lui”, explique JCDecaux.





