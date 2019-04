JCDecaux : nouveau contrat pour l'Aéroport Nantes Atlantique

03/04/2019 | 15:06

JCDecaux Airport vient de remporter la concession publicitaire de l'Aéroport Nantes Atlantique.



Ce nouveau contrat vient compléter l'offre JCDecaux Airport France en proposant aux annonceurs des solutions de communication renforcées à l'aéroport de Nantes Atlantique.



Avec plus de 6 millions de passagers accueillis en 2018 (+12,9 % par rapport à 2017), l'Aéroport Nantes Atlantique est, parmi les aéroports régionaux français, celui qui a connu la plus forte croissance sur les 7 dernières années (+91 % depuis 2011).



Isabelle Fourmentin, Directeur Général de JCDecaux Airport en France, a déclaré : ' Ce contrat démontre la capacité de JCDecaux à proposer des solutions adaptées à l'univers aéroportuaire, lieu privilégié de communication innovante et interactive qui offre une expérience passager inédite et une visibilité optimale aux annonceurs et à leurs marques. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.