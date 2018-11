JCDecaux : nouvelle organisation en France

08/11/2018 | 15:39

JCDecaux annonce que sa direction générale commerce, marketing et développement en France adopte une organisation simplifiée pilotée par Nicolas Delbos et Frédéric Marin, co-directeurs commerciaux des ventes nationales, articulée autour de deux grands pôles.



D'une part un pôle développement annonceurs comprend six expertises sectorielles : Retail, automotive, finance and télécommunications, Fast moving consumer goods, Luxury fashion and beauty, High Tech and services, Entertainment et BtoB.



D'autre part, un pôle trading est constitué, 'organisé autour des principaux groupes d'agences media, sans oublier les agences media indépendantes, signe de la pluralité et du dynamisme de la place de Paris'.



