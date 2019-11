JCDecaux : partenariat avec la Justice pour les TIG

13/11/2019 | 12:57

JCDecaux annonce la signature, avec le Ministère de la Justice, d'un accord de partenariat relatif au développement du travail d'intérêt général (TIG) et des actions de prévention, de lutte contre la récidive et de la sortie de la délinquance.



Ce partenariat permettra au groupe, via sa filiale Cyclocity, d'accueillir en TIG des personnes ayant commis des délits sans lien avec son activité. Elles effectueront des missions de réparation des vélos dans les ateliers ou d'entretien des stations sur le domaine public.



Les missions de TIG seront proposées dans les onze réseaux de vélos en libre-service opérés par JCDecaux et situés à Amiens, Besançon, Cergy, Créteil, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nancy, Nantes, Rouen et Toulouse.



