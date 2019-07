JCDecaux : partenariat avec le Poool en Ille-et-Vilaine

17/07/2019 | 11:29

JCDecaux annonce devenir partenaire du Poool, opérateur de La French Tech à Rennes et Saint-Malo, qui a pour mission de favoriser l'émergence, soutenir l'accélération et participer au développement des startups d'Ille-et-Vilaine.



'L'objectif de ce partenariat est de pouvoir proposer de nouvelles expériences urbaines éducatives, artistiques ou encore civiques en co-création avec les startups et les acteurs locaux', explique le groupe de communication en extérieur.



JCDecaux pourra notamment apporter son soutien aux différents événements organisés par Le Poool, et notamment La Digital Tech Conference, dédiée aux nouvelles tendances de la tech, le 6 décembre prochain à Rennes.



