JCDecaux : promeut la mobilité douce en déployant de nouveaux véhicules électriques pour la régulation de ses vélos en libre-service

JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, déploie une toute nouvelle flotte de véhicules électriques de régulation de ses Vélos en Libre-Service (VLS) à Lyon et Nantes.

Une première en France

Renouvelés l'an dernier, Vélo'v à Lyon et bicloo à Nantes présentent des innovations majeures et ont été pensés pour faciliter davantage la mobilité active et limiter les émissions de CO2, conformément aux engagements de la Métropole de Lyon et de Nantes Métropole. Dans le cadre de cette démarche de mobilité douce et en cohérence avec son objectif de réduction de ses consommations énergétiques et de limitation de ses émissions de CO2, JCDecaux a décidé d'introduire des véhicules électriques « zéro émission » dans sa flotte de véhicules de régulation. C'est la première fois que sont utilisés en France des véhicules légers à motorisation électrique pour tracter une remorque.

Ces nouveaux véhicules sont non seulement « zéro émission » et silencieux, mais aussi plus ergonomiques. JCDecaux, avec son partenaire Durisotti (spécialiste de la conversion de véhicules utilitaires en véhicules de transport de marchandises ou de personnes) et un ergonome, a repensé le design et l'aménagement des véhicules et des remorques pour répondre aux besoins spécifiques de ses collaborateurs de terrain, qui réalisent jusqu'à 24 arrêts par jour. Ces nouveaux véhicules permettent de transporter jusqu'à 19 vélos, tout en réduisant la pénibilité grâce à une remorque plus basse qui facilite le chargement et déchargement.

Un déploiement pilote à Nantes et Lyon

A Nantes, où 5 véhicules électriques ont été déployés, 100% des véhicules de régulation ont une empreinte carbone neutre. A Lyon, 5 des 7 véhicules de régulation sont désormais électriques. Ces véhicules électriques viennent compléter la flotte déjà utilisée par JCDecaux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'exploitation des services bicloo et Vélo'v : des véhicules de lavage à motorisation électrique, des vélos à assistance électrique avec remorque pour la maintenance des équipements sur le terrain (4 à Nantes et 16 à Lyon) et la bicloo mobile, véhicule événementiel fonctionnant au gaz naturel (GNV).



Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de JCDecaux de réduire les consommations de carburant aux 100 km de 20% d'ici 2020, et plus largement de diminuer ses consommations énergétiques ainsi que ses émissions de CO2. A titre d'exemple, 24 véhicules électriques ont été déployés à Paris dès 2010 pour l'entretien des 400 sanitaires automatiques de la capitale, cette transition ayant été rendue possible par la conception même des sanitaires, qui sont raccordés au réseau d'eau pour leur nettoyage automatique et équipés d'un récupérateur d'eau de pluie pour leur entretien. De plus, depuis 2003, tous les nouveaux collaborateurs de JCDecaux équipés d'un véhicule d'entreprise sont formés à l'éco-conduite afin de diminuer leur consommation de carburant, tout en réduisant les accidents de la route., a déclaré : « Le déploiement de ces véhicules de régulation électriques s'inscrit dans l'engagement historique de JCDecaux en faveur de l'environnement. En tant que pionniers de la mobilité durable, nous nous devons d'améliorer notre empreinte carbone à chaque étape de notre activité. A l'occasion du renouvellement de notre offre de vélos en libre-service à Nantes et Lyon, nous avons donc souhaité innover en créant les premiers véhicules légers de tractage à motorisation électrique. Nous nous inscrivons dans une démarche d'amélioration continue et nous engageons ainsi toujours davantage pour le bien-être et la santé des citoyens et de nos collaborateurs. »