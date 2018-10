JCDecaux : protocole d'accord avec le DPM d'Abou Dhabi

15/10/2018 | 17:58

Le groupe JCDecaux annonce ce lundi soir la signature d'un protocole d'accord stratégique avec le Département de l'Urbanisme et des Municipalités (DPM) d'Abou Dhabi.



'La collaboration entre le DPM et JCDecaux est axée sur la recherche et le développement afin de proposer des services urbains qui contribuent à un environnement urbain durable à Abou Dhabi, améliorant ainsi la qualité de vie de ses habitants', explique le spécialiste de la communication extérieure.



L'objectif sera ainsi notamment de concevoir des mobiliers urbains 'intelligents et durables', correspondant aux besoins d'une population connectée et mobile.





