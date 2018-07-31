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JCDecaux : rachète les parts des minoritaires de Corameq

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31/07/2018 | 17:51

31 juillet (Reuters) - JCDecaux SA a annoncé mardi dans un communiqué :

* QU'IL A PRIS LE CONTRÔLE DE 100% DE CORAMEQ, SOCIÉTÉ HOLDING D'EUMEX, À LA SUITE DE L'ACQUISITION DES PARTS DES DEUX FONDATEURS ET ACTIONNAIRES MINORITAIRES ANTONIO TORRES ET CARLOS DE MEER.

* EN MARS 2014, JCDECAUX AVAIT ACQUIS 85% D'EUMEX, GROUPE SPÉCIALISÉ DANS LE MOBILIER URBAIN EN AMÉRIQUE LATINE, AVEC UNE PRÉSENCE AU MEXIQUE, AU GUATEMALA, AU SALVADOR, AU COSTA RICA, AU PANAMA, EN COLOMBIE ET AU CHILI. Le communiqué : https://reut.rs/2mXbwxZ Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Dette 2018 337 M
Rendement 2018 2,09%
PER 2018 26,30
PER 2019 22,82
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VE / CA 2019 1,71x
Capitalisation 6 147 M
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