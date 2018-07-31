JCDecaux : rachète les parts des minoritaires de Corameq

31 juillet (Reuters) - JCDecaux SA a annoncé mardi
dans un communiqué :
* QU'IL A PRIS LE CONTRÔLE DE 100% DE CORAMEQ, SOCIÉTÉ
HOLDING
D'EUMEX, À LA SUITE DE L'ACQUISITION DES PARTS DES DEUX
FONDATEURS ET ACTIONNAIRES MINORITAIRES ANTONIO TORRES ET CARLOS
DE MEER.
* EN MARS 2014, JCDECAUX AVAIT ACQUIS 85% D'EUMEX, GROUPE
SPÉCIALISÉ DANS LE MOBILIER URBAIN EN AMÉRIQUE LATINE, AVEC UNE
PRÉSENCE AU MEXIQUE, AU GUATEMALA, AU SALVADOR, AU COSTA RICA,
AU PANAMA, EN COLOMBIE ET AU CHILI.
Le communiqué : https://reut.rs/2mXbwxZ
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)