JCDecaux : rajoute 150 nouveaux écrans pour Monoprix

12/06/2019 | 13:00

JCDecaux annonce la poursuite de la digitalisation des vitrines des Monoprix avec 150 nouveaux écrans dans les grandes métropoles françaises.



Monoprix avait choisi, en 2018, JCDecaux pour déployer 100 premières vitrines digitales Monoprix et monop' à Paris et en Ile-de-France. Ce sont désormais plus de 110 villes qui bénéficient de cette offre digitale avec 150 vitrines supplémentaires en France, soit un total de 250.



' Ce dispositif est apprécié, non seulement des annonceurs, pour sa qualité et sa capacité à diffuser le bon message, au bon moment auprès de la bonne audience, mais aussi du public pour sa modernité, sa dimension informative et créative ' indique le groupe.



Isabelle Schlumberger, Directeur Général Commerce, Marketing et Développement de JCDecaux, a déclaré : ' 167 annonceurs ont déjà eu l'opportunité unique de toucher leurs audiences avec des campagnes contextualisées, qui s'adaptent en temps réel, en fonction de l'heure de la journée, de la météo et des habitudes de consommation des clients.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.