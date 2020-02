JCDecaux : réclame 40 mlns d'euros à la République tchèque pour une rupture de contrat

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'affichage extérieur JCDecaux a annoncé mardi avoir engagé une procédure arbitrale auprès des tribunaux tchèques contre la décision de la société des transports publics de la ville de Prague (DPP) d'annuler un contrat de location de ses espaces publicitaires.

Un tribunal de Prague a validé cette annulation au motif que le contrait était "trop vague", selon JCDecaux, et ce "bien que le contrat de location ait été mis en œuvre et reconduit de nombreuses fois depuis 1997, soit 22 ans, et que DPP soit dans l'obligation de maintenir ce contrat de location".

RENCAR, la filiale locale de JCDecaux, s'est vu interdire l'accès aux espaces publicitaires de DPP avec effet rétroactif au 1er décembre.

JCDecaux a fait appel de la décision du tribunal de Prague et réclame 40 millions d'euros en réparation du préjudice subi.

"Je reste toutefois convaincu que la République Tchèque accèdera à notre demande légitime et que nous parviendrons à trouver une solution à l'amiable", a déclaré Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

