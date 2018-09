JCDecaux : reçoit le Janus de la Cité pour le nouveau vélo en libre-service déployé à Lyon, Vélo’v

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et pionnier du vélo en libre-service, annonce avoir reçu le Janus de la Cité 2018 pour le nouveau vélo en libre-service déployé à Lyon, Vélo'v, décerné par l'Institut Français du Design. Depuis 65 ans, l'Institut Français du Design promeut des entreprises de toute taille présentant des produits et des services parmi les meilleurs. Les Janus distinguent les réalisations des entreprises qui conjuguent avec talent, design et succès économique. Le Janus de la Cité labellise, quant à lui, les réalisations qui améliorent le cadre de vie des habitants et des usagers de la ville. Conformément au processus d'évaluation, le nouveau Vélo'v répond à l'ensemble des critères d'appréciation faisant référence aux '5 E' : économie, esthétique, ergonomie, éthique, émotion.

Après avoir remporté ce contrat en novembre 2017 à la suite d'un appel d'offres initié par la Métropole de Lyon, JCDecaux a fait du Vélo'v 2ème génération un service 100% nouveau : design, composants, fonctionnalités. Gris et rouge, le nouveau Vélo'v a été imaginé par les équipes de JCDecaux avec la direction artistique du designer franco-argentin Marcelo Joulia (qui a créé le branding du parc Olympique Lyonnais). Il répond à une volonté de légèreté, de mobilité et de facilité d'utilisation. Conçu en aluminium, le vélo a été allégé de 2,3 kg et sa courbe a été retravaillée pour plus de légèreté, également sur le plan visuel, sans altérer sa robustesse qui a été renforcée grâce à une roue arrière increvable et à un dispositif anti-déraillement. De plus, il est désormais équipé d'un feu arrière qui permet de matérialiser visuellement au sol une distance de sécurité. De nombreuses innovations techniques et des services renouvelés permettent aussi une expérience utilisateur inédite, accessible via une nouvelle application smartphone « Vélo'v officiel » et un site web repensé, caractérisés par une très grande facilité d'usage. Par ailleurs, Vélo'v est assemblé à 100 % en Rhône-Alpes.

Marcelo Joulia, Designer du nouveau Vélo'v, a déclaré : « Participer à la nouvelle mobilité des villes au travers d'un projet exceptionnel comme le Vélo'v est une vraie fierté. Le réaliser avec JCDecaux, l'une des entreprises les plus innovantes et précurseuses dans le domaine de la vie urbaine ainsi que l'un des piliers du design français est un vrai privilège. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Pour JCDecaux, qui accompagne l'évolution des villes depuis plus de 50 ans, remporter le Janus de la Cité 2018 est une grande fierté. Ville chère à notre cœur, Lyon a toujours été pionnière en matière de services partagés avec le lancement du premier système de grande ampleur de vélos en libre-service en France, Vélo'v, qui avait déjà remporté le Janus de la Cité en 2006. Je dédie cette nouvelle récompense, témoignage de l'expertise de JCDecaux en termes de design, de créativité et de services à la Métropole de Lyon, aux utilisateurs ainsi qu'à nos équipes qui œuvrent au quotidien pour apporter aux villes et aux citadins une gamme toujours plus large de solutions esthétiques et durables. »