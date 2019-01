JCDecaux remporte la concession publicitaire digitale exclusive de Kansai Airports, pour une durée de 10 ans

Paris, le 3 janvier 2019 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale japonaise MCDecaux (JCDecaux : 85 % ; Mitsubishi Corporation : 15%) a remporté le contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, pour 10 ans.

Le groupe Kansai Airports comprend 16 sociétés, et notamment Kansai Airports, créée par un consortium dont VINCI Airports et ORIX Corporation sont les membres principaux. Kansai Airports exploite l'aéroport international du Kansai (KIX) et l'aéroport international d'Osaka (ITAMI) depuis avril 2016 ainsi que l'aéroport de Kobe depuis septembre 2017.

Fort de cette offre digitale premium, MCDecaux touchera 100 % des 43,8 millions de passagers (+9 % en 2017) qui fréquentent les aéroports KIX et ITAMI.

Ce premier contrat aéroportuaire au Japon porte sur la conception, l'installation et la maintenance de 74 dispositifs, dont un réseau d'écrans LCD digitaux 85'', 2 écrans LED de 15 m2 chacun et 4 supports lumineux géants de 60 m2 chacun.

Ce contrat clé permet à MCDecaux d'entrer sur le marché nippon de la publicité digitale en aéroport. Il complètera son offre de mobilier urbain sur le 3ème marché publicitaire mondial, avec une présence sans équivalent comprenant près de 7 800 faces publicitaires 2 m2 installés dans 41 villes japonaises (dont les 20 plus grandes) et 160 centres commerciaux.

JCDecaux est le numéro un mondial de la publicité dans les aéroports, avec plus de 215 aéroports. Ces derniers mois, le Groupe, qui comptait déjà 11 aéroports sous concession dans la région Asie-Pacifique, dont 6 figurant dans le top 10 en Asie, a significativement enrichi son portefeuille avec 7 nouveaux aéroports : Sydney, Perth, Auckland, Christchurch et Queenstown, à la suite de l'acquisition d'APN Outdoor, auxquels viennent s'ajouter les aéroports d'Osaka et du Kansai.

Hideo Ichida, Directeur Général Corporate et Directeur Commercial (non aéronautique) de Kansai Airports, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir signé un accord avec MCDecaux, filiale japonaise du numéro un mondial de la communication extérieure, JCDecaux, et nous nous réjouissons de voir leurs écrans publicitaires digitaux dernier cri dans deux de nos aéroports - l'aéroport international du Kansai et l'aéroport international d'Osaka. Nous espérons que cet accord attirera des clients de renommée internationale avec lesquels nous n'avons jamais travaillé auparavant. Les nouvelles publicités devraient également offrir aux passagers des expériences inédites et excitantes. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Kansai Airports comme opérateur exclusif pour la publicité digitale des aéroports internationaux du Kansai (KIX) et d'Osaka (ITAMI). Ce premier contrat aéroportuaire au Japon, qui marque un tournant historique pour notre filiale nippone, complétera l'offre de JCDecaux dans les aéroports asiatiques. Il démontre une fois encore le savoir-faire et la formidable mobilisation de nos équipes locales et internationales pour remporter l'adhésion des plus grands aéroports au monde et renforcer notre plateforme aéroportuaire dans les grandes régions du monde : Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique Latine. « Shaping a new journey » est la promesse formulée par Kansai Airports : JCDecaux partagera cette vision en proposant une offre innovante qui bénéficiera aussi bien aux passagers qu'aux annonceurs et à leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

