JCDecaux remporte le contrat Unibail-Rodamco-Westfield pour les deux plus grands centres commerciaux du Royaume-Uni

Paris, le 8 octobre 2018 - JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté le contrat couvrant les espaces publicitaires intérieurs de Westfield London et Westfield Stratford City, les destinations retail, shopping et loisirs premium à Londres, classées aux première et deuxième places des dépenses de consommation en centre commercial au Royaume-Uni. Ce contrat de 8 ans et demi fait suite à un appel d'offres.

Effectif à partir de novembre, ce contrat permettra à JCDecaux de gérer les espaces publicitaires intérieurs des deux centres commerciaux, comprenant 180 écrans dans un environnement 100 % digital.

Avec Westfield London et Westfield Stratford City, le portefeuille de JCDecaux couvre désormais les 25 zones commerciales les plus prisées de Londres (Source : CACI). Westfield London et Westfield Stratford City génèrent chaque semaine 52 millions de vues en ligne (source : Route 27).

Paul Buttigieg, Directeur des partenariats commerciaux à la direction des centres commerciaux d'Unibail-Rodamco-Westfield, a déclaré : « L'expertise de JCDecaux dans la vente de l'audience de luxe londonienne et internationale témoigne de sa capacité à partager notre vision du portefeuille publicitaire de Westfield London et Westfield Stratford City. JCDecaux apporte l'envergure, l'expertise digitale et la connaissance des données pour comprendre notre audience et développer encore plus notre offre. Ce partenariat avec JCDecaux donnera aux annonceurs une nouvelle opportunité de toucher des cibles influentes et aisées à de multiples points de contact dans Londres tout en bénéficiant aux consommateurs de Westfield, grâce à des contenus publicitaires pertinents et engageants sur les écrans. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Unibail-Rodamco-Westfield, le premier promoteur et opérateur mondial de destinations shopping emblématiques, afin de développer les opportunités publicitaires dans ses centres commerciaux leaders du marché. Ce gain renforce la position de JCDecaux en tant que numéro un de la publicité dans les centres commerciaux du Royaume-Uni et premier opérateur d'écrans digitaux dans les principales zones commerciales de Londres. Les centres Westfield offrent des espaces premium avec des enseignes premium à une audience premium, et ces nouveaux écrans digitaux en feront une opportunité puissante pour les annonceurs et leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0)1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0)1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JCDecaux via Globenewswire