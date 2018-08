JCDecaux remporte le contrat de mobilier urbain publicitaire de Perpignan

Paris, le 28 août 2018 - JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain publicitaire de la ville de Perpignan (117 000 habitants), pour une durée de 10 ans.

Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 195 abribus, 120 mobiliers urbains d'information 2m² (dont 35 digitaux), 50 mobiliers urbains d'information 8m² et 35 mobiliers d'affichage libre, représentant un total de 733 faces publicitaires.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux équipera la ville de Perpignan de mobiliers urbains digitaux de dernière génération offrant une visibilité optimale tant à l'information municipale qu'aux campagnes publicitaires, grâce à leur écran LCD 86 pouces full HD. Positionnés à des emplacements stratégiques, ils permettront une communication en temps réel, contextualisée et géolocalisée grâce à des contenus dynamiques et d'une créativité sans limite, pour le plus grand bénéfice de la ville, des marques, des citoyens et des touristes.

Par ailleurs, 31 abribus intègreront 4 ports USB chacun, et 45 seront équipés de panneaux photovoltaïques.

Chaque mobilier pourra également, si la ville le souhaite, être équipé de bornes Wi-Fi et héberger les petites antennes 4G des opérateurs mobiles pour leur permettre d'améliorer la performance de leurs réseaux et anticiper le déploiement de la 5G.

Avec des designs signés Lord Norman Foster, Philip Cox, Gae Aulenti ou JCDecaux selon les équipements, ces mobiliers sobres, élégants et personnalisés aux couleurs de la ville, s'intégreront harmonieusement au paysage urbain perpignanais.

L'offre JCDecaux répond également à de hautes exigences en matière environnementale. Les mobiliers sont développés selon les principes de l'éco-conception et leurs performances énergétiques optimisées notamment grâce à l'utilisation de la technologie LED, afin de réduire les consommations électriques jusqu'à 60%. Les besoins énergétiques seront couverts à 100% grâce à l'achat de certificats d'électricité d'origine renouvelable. Enfin, le choix de matériaux nobles et recyclables tels que l'acier, l'aluminium, ou le verre permet de garantir une qualité de service sur toute la durée du contrat.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers de reconquérir ce marché historique après 11 ans d'absence. En nous faisant à nouveau confiance, la ville de Perpignan renforce JCDecaux dans sa stratégie en matière d'innovation, notamment digitale, et de développement durable. Partenaire engagé au fort ancrage local, nous marquons notre attachement à la capitale des Pyrénées-Orientales en participant à son développement économique, en créant des emplois et en déployant notamment, dans le cadre de ce nouveau contrat, des mobiliers innovants et esthétiques, pour un environnement urbain plus accueillant, confortable, accessible et harmonieux.

En tant que n°1 de la communication extérieure en France et dans le monde, nous nous mobilisons afin de déployer les technologies les plus innovantes et de nouveaux concepts créatifs, au bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0)1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0)1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

