JCDecaux : remporte le contrat des abris-voyageurs nouvelle génération du SMTC de l'agglomération grenobloise

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, remporte le contrat des abris-voyageurs du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l'agglomération grenobloise pour une durée de 12 ans.Financée par la publicité, sans coûts pour le SMTC et les habitants de la métropole, selon le modèle inventé en 1964 par Jean-Claude Decaux, cette offre novatrice, qui porte sur la fourniture, l'installation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'une nouvelle génération d'abris-voyageurs (plus de 1 100) et de services aux usagers, participe à la dynamique du SMTC en faveur de la qualité de vie au quotidien, de la mobilité durable et de l'anticipation des usages de demain.

Des nouveaux services pour la vie quotidienne des habitants Les nouveaux abris-voyageurs s'inscrivent au cœur du territoire dont ils respectent et valorisent l'identité forte. Par leur design, personnalisé, chaleureux, moderne, et grâce à leur signalétique facilement reconnaissable, ils rendront les déplacements plus simples, en affichant notamment les transports alternatifs : autopartage, services de vélos en partage, correspondances desservies à proximité.Les trajets des usagers seront également facilités par l'information actualisée en temps réel et les contenus interactifs sur les écrans numériques.Avec ces nouveaux abris-voyageurs, le SMTC proposera aux usagers de mettre à profit le temps d'attente avec une large place consacrée à la communication locale et aux acteurs culturels du territoire, l'expérimentation de services ludiques, culturels et touristiques avec, par exemple, des boîtes à livres, véritables bibliothèques participatives, ou des bornes distribuant des histoires courtes à lire durant son trajet.Parce que la connectivité est un enjeu essentiel pour l'attractivité et l'égalité, des mobiliers proposeront une connexion Wifi et tous les abris seront équipés de ports USB.

Des mobiliers durables reconditionnés et éco-conçus Afin d'accompagner le SMTC dans sa politique de développement durable, JCDecaux a proposé ses solutions les plus innovantes pour maîtriser l'impact environnemental des mobiliers, notamment en les reconditionnant à neuf, selon les principes de l'économie circulaire. Le choix de mélèze provenant des Alpes et certifié FSC ou PEFC (gestion durable des ressources forestières) pour les assises et parois en fond d'abris, répond à des exigences écologiques fortes.Les nouveaux abris-voyageurs consommeront 68 % d'électricité en moins par rapport au parc précédent. L'utilisation de LED et la modulation de l'intensité lumineuse garantiront le meilleur rapport efficacité énergétique/qualité d'éclairage et 100 % des consommations électriques seront couvertes par de l'électricité d'origine renouvelable.L'entretien des abris-voyageurs sera toujours réalisé à l'eau de pluie, avec des produits respectueux de l'environnement.Parce que l'éco-développement, c'est aussi l'engagement social, l'équipe locale de JCDecaux, basée à Fontaine, mettra en œuvre une politique d'insertion volontariste et accueillera des personnes éloignées de l'emploi issues du bassin grenoblois.Des solutions évolutives et partagées pour préparer l'avenirA l'ambition du SMTC de demeurer à l'avant-garde des services aux usagers des transports en commun, JCDecaux a répondu en proposant des abris-voyageurs non seulement innovants et serviciels, mais également évolutifs, pour, par exemple, intégrer des antennes basse émission (small cells), afin d'améliorer la couverture et la performance des réseaux mobiles.Dans une démarche d'open innovation avec les start-up et les associations locales, JCDecaux et le SMTC pourront identifier, expérimenter et déployer les services et fonctionnalités de demain, utiles aux usagers en matière de confort, multimodalité, accessibilité, qualité de l'air, promotion du sport et du street art, démocratie participative. Ainsi, et parmi de nombreux autres services, JCDecaux installera, en partenariat avec l'entreprise d'insertion EcoMégot, issue de l'économie sociale et solidaire, un minimum de 22 potelets cendriers. Les mégots ainsi collectés et recyclés profiteront à 2 filières de valorisation.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec le SMTC et de l'accompagner dans sa volonté de toujours innover pour la qualité de vie et les transports au quotidien.

Nous avons entendu ses attentes et à travers lui, celles des usagers pour proposer une offre qui répond aux enjeux spécifiques de l'agglomération grenobloise. Service, innovation, différenciation et sur-mesure en sont les maîtres mots pour des abris particulièrement novateurs et inclusifs proposant à la fois information, connectivité, services innovants et propositions culturelles afin de mieux vivre ensemble.

Convaincues que cette plateforme servicielle participera activement à la montée en puissance de la mobilité durable, nos équipes se mobilisent pour la réussite de ce projet unique. »



