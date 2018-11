JCDecaux remporte le contrat publicitaire exclusif des abris de bus et de tramways de Berlin

Paris, 14 novembre 2018 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale allemande Wall GmbH a remporté les deux contrats d’un appel d’offres lancé par l’autorité berlinoise des transports (BVG). Le premier comprend l'exclusivité des droits publicitaires de 6 200 faces publicitaires 2 m2 sur plus de 4 600 abris de bus et de tramways de la capitale allemande. Le second concerne l'entretien et la maintenance de ces abris. Ces deux contrats d’une durée de 6 ans (avec une option de prolongation de 3 ans pour la BVG) prendront effet le 1er janvier 2019 et se termineront le 31 décembre 2024.

Avec ces nouveaux contrats, Wall GmbH poursuit avec succès son partenariat de 34 ans avec l’autorité berlinoise des transports. En 1984, après avoir remporté un appel d'offres lancé par la BVG, Wall GmbH avait installé ses 1 000 premiers abribus dans l'ancien Berlin-Ouest. Après la chute du mur de Berlin, l'entreprise a étendu son réseau d'abris de bus et de tramways à l'est de la ville. En 2007, Wall GmbH a acquis VVR Berek, filiale publicitaire de BVG, qui avait été achetée par JCDecaux en 2006.

Cette année, Wall GmbH a déjà renouvelé avec succès deux contrats à long terme qu’elle détenait à Berlin, dans le cadre d'appels d'offres européens :

En janvier 2018, Wall GmbH a signé un contrat exclusif de 15 ans avec la ville de Berlin, comprenant plus de 1 000 faces publicitaires rétro-éclairées et digitales, de différentes tailles, installées sur le domaine public ;

Par ailleurs, l'entreprise a remporté en juin dernier un contrat de 15 ans portant sur la fourniture et l'exploitation de jusqu’à 370 sanitaires publics dans la capitale allemande.

Daniel Hofer, Directeur Général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale, et Asie Centrale, et membre du Directoire de JCDecaux, a déclaré : « Après avoir renouvelé avec succès deux contrats majeurs avec la ville de Berlin cette année, nous confirmons une nouvelle fois la qualité de nos solutions et services de communication extérieure en remportant les deux contrats lancés par l’autorité berlinoise des transports. Partenaires de la ville de Berlin depuis plus de 30 ans, nous nous réjouissons que la BVG ait décidé, à l'issue d’un appel d'offres, de poursuivre notre collaboration fructueuse. Cette nouvelle concession publicitaire ouvre la voie à l'expansion stratégique de notre portefeuille digital actuel dans la capitale allemande. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2017 : 3 493m€*, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

semestre 2018 : 1 643m€ JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l’indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l’application rétrospective d’IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

