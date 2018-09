JCDecaux remporte un contrat de 10 ans pour l'exploitation publicitaire des lignes 5 et 6 du métro de Tianjin

Paris, le 12 septembre 2018 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale détenue à 100 % JCDecaux Advertising (Shanghai) Co., Ltd. vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, un contrat de 10 ans avec Tianjin Metro Resource Investment Co., Ltd., filiale de Tianjin Rail Transit Group. Les deux parties vont créer une joint-venture (détenue à 60 % par JCDecaux et à 40 % par le métro) pour la gestion et l'exploitation publicitaire des lignes 5 et 6 du métro de Tianjin.

Ce contrat porte sur les supports médias existants - dont les lightbox et dispositifs publicitaires rétro-éclairés - ainsi que sur de nouveaux formats qui seront développés prochainement. Le contrat de 10 ans a pris effet le 1er juillet 2018.

Tianjin, l'une des 4 municipalités placées sous la tutelle directe du gouvernement central, est aussi la plus grande ville côtière du nord de la Chine. Avec près de 15,6 millions d'habitants et un PIB atteignant environ 1 860 milliards de yuans (près de 234 milliards d'euros), Tianjin est la sixième ville du pays.

Tianjin Rail Transit comporte actuellement 5 lignes de métro, les lignes 1, 2, 3, 6 et 9, qui couvrent une distance totale de 197 km pour un trafic quotidien dépassant 1 million de voyageurs ; la ligne 5 sera mise en service plus tard cette année. JCDecaux est présent dans le métro de Tianjin depuis 2006 avec l'exploitation publicitaire exclusive de 2 500 dispositifs publicitaires répartis dans les 22 stations de la ligne 1.

Grâce à 10 ans de collaboration réussie, Tianijn Metro Resource Investment Co., Ltd. a une bonne connaissance des standards internationaux de JCDecaux et de ses capacités opérationnelles globales, fondements du contrat qui vient d'être signé. Les solutions professionnelles et les concepts innovants proposés par JCDecaux permettront à la ville de Tianjin d'atteindre ses objectifs de développement visant à construire un système ferroviaire « avancé et de premier plan » en Chine. Le métro de Tianjin profitera aussi de cette opportunité pour créer un système de transport modernisé et global, contribuer à l'embellissement de Tianjin et promouvoir le développement rapide et durable de Tianjin Rail Transit.

Alors que la Chine est devenue le premier marché du Groupe en 2017, JCDecaux est présent dans les principaux métros chinois parmi lesquels Canton, Chongqing, Hong Kong, Nankin, Pékin, Shanghai, Suzhou et Tianjin, totalisant une audience quotidienne de plus de 37 millions de passagers.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « La signature de ce nouveau contrat, qui démontre la reconnaissance par le métro de Tianjin des capacités opérationnelles de JCDecaux, ouvre une nouvelle phase de collaboration entre les deux parties pour l'exploitation publicitaire dans le métro. C'est un grand honneur de reconduire et d'étendre notre collaboration avec Tianjin Metro Resource Investment Co., Ltd. pour les dix prochaines années. Outre le maintien d'une bonne communication, nous apporterons encore plus de concepts innovants, de technologies avancées, de formats de grande qualité et le professionnalisme de nos services opérationnels au métro de Tianjin, afin de créer une plateforme média premium, d'optimiser les possibilités offertes à nos clients et d'enrichir l'expérience des voyageurs. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

