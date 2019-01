JCDecaux remporte un nouveau contrat de mobilier urbain publicitaire analogique et digital pour 11 ans à Rotterdam

Paris, le 15 janvier 2019 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale néerlandaise, JCDecaux Pays-Bas, a remporté, à la suite d'un appel d'offres, un nouveau contrat exclusif de 11 ans (8 + 3) portant sur l'ensemble du mobilier urbain publicitaire analogique et digital de la ville de Rotterdam.

Ce nouveau contrat comprend 242 faces publicitaires analogiques et digitales 2 m², dont 52 pourront diffuser des contenus publicitaires animés, ainsi qu'un maximum de 78 faces 6,5 m². Ne sont pas concernés par ce contrat les abris publicitaires des bus et tramway, que JCDecaux gère dans le cadre du contrat avec RET remporté en mai 2017.

Jean-François Decaux, Co-directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de continuer notre partenariat exclusif avec la ville de Rotterdam pour l'ensemble de son mobilier urbain publicitaire. Ce nouveau contrat ouvre la voie à l'accélération de la digitalisation de notre réseau de mobilier urbain publicitaire premium de Randstad, zone majeure qui couvre Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Il fournira également des contenus publicitaires animés tels que nous les avons lancés avec succès à Amsterdam en 2015, offrant ainsi aux annonceurs et la ville la possibilité d'utiliser tout le potentiel créatif de nos écrans HD 86''. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2017 : 3 493m€*, Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 1 643m€

JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good

N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)

N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants

13 040 collaborateurs

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

Direction de la Communication : Agathe Albertini

01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JCDecaux via Globenewswire