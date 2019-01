JCDecaux : remporte une concession publicitaire au Japon

03/01/2019 | 18:00

Le groupe JCDecaux annonce que sa filiale japonaise MCDecaux, détenue à 85%, a remporté le contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, et ce pour une durée de 10 ans.



Ce premier contrat aéroportuaire au Japon porte sur la conception, l'installation et la maintenance de 74 dispositifs, dont un réseau d'écrans LCD digitaux 85'', 2 écrans LED de 15 m2 chacun et 4 supports lumineux géants de 60 m2 chacun.



'Ce contrat clé permet à MCDecaux d'entrer sur le marché nippon de la publicité digitale en aéroport. Il complètera son offre de mobilier urbain sur le 3ème marché publicitaire mondial, avec une présence sans équivalent comprenant près de 7.800 faces publicitaires 2 m2 installés dans 41 villes japonaises (dont les 20 plus grandes) et 160 centres commerciaux', détaille JCDecaux.





