JCDecaux renouvelle et étend son contrat d’abris-voyageurs d’Aix-en-Provence pour 15 ans

Paris, le 12 septembre 2019 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat des abris-voyageurs du réseau de bus (renouvellement) et de la toute nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (gain) de la ville d’Aix-en-Provence.

Ce contrat de 15 ans, conclu avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, porte sur la mise à disposition, l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire de 226 abris-voyageurs (dont 48 digitaux) du réseau Aix-en-Bus et 64 abris-voyageurs (dont 13 digitaux) de L’Aixpress, le nouveau Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) aixois mis en service le 2 septembre dernier, pour un total de 596 faces publicitaires. Des ports USB équiperont par ailleurs les nouveaux abris-voyageurs du BHNS ainsi que les stations les plus fréquentées du réseau Aix-en-Bus.

Bénéficiant de lignes épurées et contemporaines, les mobiliers du réseau Aix-en-Bus et de L’Aixpress, dessinés respectivement par le Studio Design JCDecaux et le designer de renom Patrick Jouin, s’intègreront parfaitement dans le paysage urbain historique d’Aix-en-Provence.

Afin de répondre aux attentes de la Métropole, JCDecaux, en ligne avec sa stratégie de développement durable, a notamment articulé son offre autour d’axes environnementaux forts, en optimisant les performances énergétiques de ses mobiliers et en garantissant une exploitation responsable tout au long du contrat.

Partenaire de 61 collectivités, la Direction Régionale Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur de JCDecaux, forte de ses 191 collaborateurs, est particulièrement dynamique. Elle a remporté ou renouvelé plusieurs contrats récemment : sanitaires automatiques à Marseille, mobilier urbain incluant du digital à Antibes, mobilier urbain incluant du digital à Beaulieu-sur-Mer, mobilier urbain au Pradet, mobilier urbain incluant du digital à Fréjus, abris-voyageurs incluant du digital à Nice Métropole.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir remporté le contrat d’abris-voyageurs d’Aix-en-Provence. En nous renouvelant sa confiance pour son réseau de bus et en intégrant au contrat le réseau de la ligne BHNS tout juste inaugurée, la Métropole Aix-Marseille-Provence conforte JCDecaux dans sa stratégie en matière d’innovation, notamment digitale, de design et de développement durable. Ce nouveau contrat vient renforcer notre implantation dans la très touristique région Sud – P.A.C.A. et consolider la puissance et le maillage du réseau national de JCDecaux, pour le plus grand bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2018 : 3 619m€, Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2019 : 1 842,3m€

semestre 2019 : 1 842,3m€ JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP

N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (362 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (645 540 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 pays

Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants

13 030 collaborateurs

Pour plus d'information : www.jcdecaux.com

Direction de la Communication : Agathe Albertini

01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

