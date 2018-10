JCDecaux : signe un nouveau contrat au Royaume-Uni

08/10/2018 | 18:00

JCDecaux annonce avoir remporté le contrat Unibail-Rodamco-Westfield pour les deux plus grands centres commerciaux du Royaume-Uni. Ce contrat de 8 ans et demi fait suite à un appel d'offres.



Ce contrat permettra à JCDecaux de gérer les espaces publicitaires intérieurs des deux centres commerciaux, comprenant 180 écrans dans un environnement 100 % digital.



Avec Westfield London et Westfield Stratford City, le portefeuille de JCDecaux couvre désormais les 25 zones commerciales les plus prisées de Londres (Source : CACI).



